El déficit de la Caja se arregla rajando a los ñoquis de las Agencias, aseguró Rodrigo de Loredo

El exdiputado nacional y referente del radicalismo en Córdoba, Rodrigo de Loredo, lanzó una dura crítica contra la gestión del déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia y a lo aprobado por la Legislatura provincial, al que atribuyó directamente a decisiones políticas del peronismo cordobés. En su análisis, trazó un paralelo directo con lo ocurrido a nivel nacional durante los gobiernos kirchneristas: "ambos sistemas previsionales fueron fundidos de la misma manera”.

Según De Loredo, el déficit no es un fenómeno accidental sino el resultado de políticas deliberadas iniciadas por José Manuel De La Sota. “El drama del déficit fiscal de la Caja de Jubilaciones de Córdoba fue generado porque (De La Sota) jubiló 30.000 jubilados con menor edad o con menores aportes”, afirmó, y puso como ejemplo al sector docente, el principal universo de jubilados provinciales. “Tenías que tener 60 años si eras varón, y les permitieron jubilarse con 53 o 57 años si eras mujer, e incluso con 50 años”, detalló.

Pese al rechazo de la UCR y el juecismo, el PJ aprobó la ley de LLaryora para atacar el rojo de la Caja

En ese marco, comparó la situación provincial con la nacional: “Es exactamente lo mismo que hizo Cristina con las jubilaciones nacionales: siete millones de jubilados, la mitad no hizo los aportes correspondientes”. Y concluyó sin matices: “Fundieron ambos sistemas previsionales, los destrozaron”.

Criticas a lo aprobado en la Unicameral

El exdiputado también apuntó contra las soluciones que, según él, plantea el oficialismo. Aseguró que tanto el kirchnerismo como el peronismo cordobés “proponen las mismas soluciones, que es aplanar hacia abajo, incluso de forma mentirosa”. En ese sentido, denunció que se utilizan casos extremos como excusa para recortar haberes: “Toman una jubilación exorbitante de 14 palos como ejemplo, cuando en realidad van a ser perjudicados los jubilados que cobran dos millones y medio, tres millones o tres millones y medio, y que cobran eso porque les sacaron más plata del sueldo antes”.

Para De Loredo, esa estrategia no solo es injusta, sino que “enemista a los jubilados entre sí” y responde a una lógica claramente identificable: “Peronismo al 100%”.

Al abordar posibles soluciones, el dirigente radical cuestionó primero el monto del déficit informado por el Gobierno provincial. “¿Cuánto es el déficit de la caja inflado por el gobierno? 800.000 millones de pesos”, planteó, y agregó que está “inflado” porque el Tribunal de Cuentas advirtió que es menor, ya que se computan intereses.

Apuntó directamente contra el entramado de agencias y organismos provinciales: “¿Cuánto es el costo de las agencias que tiene Córdoba, que no sirven para nada, que duplican funciones y se usan para gastar plata sin rendir cuentas? Exactamente el mismo que el déficit”.

Su propuesta fue tajante: eliminar esas estructuras. “Te elimino absolutamente todas las agencias truchas que hace 30 años vienen inventando y que ahora las inflaron para que (Miguel) Siciliano haga clientelismo y reparta guita”, afirmó, y sumó a ese recorte a empresas estatizadas como Caminos de las Sierras. Para el dirigente "con noquis, con empleados que fueron sedimentando, que los tenés que rajar y que con esa plata te alcanza para hacerte cargo, entre otras cosas, del déficit de la Caja", es el diagnóstico que expresó en radio Mitre.