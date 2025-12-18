Mountain bike, gastronomía y actividades culturales: La Cumbre apuesta fuerte a la temporada de verano 2026

La Cumbre se prepara para atravesar el verano con una agenda cargada de actividades culturales, propuestas al aire libre y eventos pensados para residentes y turistas.

Luego de dos años que no alcanzaron los niveles habituales de ocupación turística, el intendente de lalocalidad, Pablo Alicio, mencionó que “fueron temporadas difíciles en términos de baja de ocupación, sobre todo en el sector hotelero, con respecto a temporadas anteriores”. Con el turismo al exterior, en zonas como Brasil en auge, la provincia enfrenta el desafío de recuperar los visitantes.

Plantación de lavanda en La Cumbre (Turismo de La Cumbre)

Ese flujo constante de personas, especialmente los fines de semana, alimenta el turismo de cercanía: personas que llegan por el día, otras que deciden alojarse y extender la experiencia, combinando buena mesa, actividades y descanso.

Frente a este contexto, el intendente destacó el trabajo articulado que se viene realizando a nivel local. “Venimos trabajando junto al ente mixto de turismo que tenemos conformado en nuestra localidad, con representantes de hotelería, gastronomía, prestadores de servicios y el centro comercial”, detalló.

Deporte, sierra y movimiento

El verano en La Cumbre se vive, sobre todo, puertas afuera. Senderos, cerros y caminos se llenan de actividad desde temprano. El dique San Jerónimo, el Cristo Redentor y el Cuchi Corral vuelven a ser puntos de encuentro para quienes buscan caminar, pedalear o simplemente disfrutar del paisaje.

El mountain bike ocupa un lugar central en la temporada, con circuitos clásicos como el de Río Pinto, que durante el verano se convierte en espacio de entrenamiento para ciclistas de toda la región. A eso se suman propuestas de senderismo, muchas de ellas gratuitas y organizadas desde el área de Turismo, pensadas tanto para turistas como para vecinos.

Los rincones de Córdoba que recomienda la influencer Agus López, creadora de Pasaje en Mano

El vuelo libre en Cuchi Corral, el paracaidismo en el aeródromo y los torneos de golf completan una oferta deportiva que se sostiene durante todo el verano y que atrae a un público que elige La Cumbre por su combinación de adrenalina y entorno natural.

Cultura que acompaña las noches de verano

Cuando baja el sol, la agenda cultural toma protagonismo. La Cumbre vuelve a apostar por eventos que combinan identidad local y participación. La Noche de Arte, que se realiza a comienzos de enero, conecta museos, espacios culturales y artistas, y se consolida como uno de los eventos más convocantes del calendario.

“Es un evento que ha tenido un crecimiento muy grande en los últimos años”, destacó Alicio, al referirse a esta propuesta que se repite también en Semana Santa.

Google presentó los 10 destinos nacionales más consultados entre los cuales está Córdoba

La programación se completa con peñas al aire libre, espectáculos musicales, eventos como Cumbre Rock en la primera semana de enero, y funciones de teatro y música en salas como la Caraffa y la Berti, que mantienen actividad durante toda la temporada.

Sabores que atraen y retienen

Por último, la gastronomía sigue siendo una de las grandes fortalezas de La Cumbre. Restaurantes, bares y propuestas de autor se convierten en una excusa para llegar, y muchas veces para quedarse. “A La Cumbre llega muchísima gente por la excelente gastronomía que tiene”, señaló el intendente.

Por ello, de cara al verano 2026, las expectativas son prudentes pero optimistas. “Yo creo que si estamos arriba del 75% va a ser una buena temporada”, afirmó Alicio, aunque aclaró que el contexto sigue siendo desafiante. “Las expectativas siempre son las mejores”, agregó.