Córdoba suma 24 puntos para reciclar aceite vegetal usado

La Municipalidad de Córdoba, a través del Ente Córdoba Obras y Servicios (COyS), sumó 24 puntos de recolección de aceite vegetal usado en distintos sectores de la ciudad, con el objetivo de facilitar su reciclaje domiciliario. La iniciativa está destinada a vecinos y vecinas, se desarrolla en CPC, Centros Verdes y Centros de Transferencia de Residuos, y busca impulsar la economía circular y reducir el impacto ambiental generado por este residuo.

El programa da respuesta a una problemática frecuente en los hogares. Luego de cocinar, muchas personas no saben cómo disponer correctamente el aceite vegetal usado. Su correcta recolección permite evitar daños en cañerías y reducir la contaminación del agua.

El aceite recolectado es reintroducido en la economía circular mediante convenios público-privados con empresas de Córdoba. A través de este proceso, el residuo se reutiliza como insumo para la elaboración de biocombustibles de segunda generación, jabones y productos de saneamiento. Las empresas Arquea y Ambiental Cord son las encargadas de retirar el aceite de los puntos habilitados.

El servicio está destinado exclusivamente a residuos domiciliarios. Las empresas gastronómicas no están incluidas, ya que son consideradas Grandes Generadores de Residuos. En esos casos, deben contar con un servicio privado, tal como lo establece la Ordenanza Municipal N° 12.648.

Actualmente, el aceite vegetal usado puede llevarse a los 17 Centros de Participación Comunal (CPC) de la ciudad. También se recibe en los Centros Verdes Norte, Sur, Este, Centro y Ecofem, y en los Centros de Transferencia de Residuos de Villa Unión y Rancagua. Estos espacios conforman una red distribuida estratégicamente en todo el ejido urbano.

La iniciativa contribuye al cumplimiento de siete Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, vinculados al acceso al agua limpia, la energía sustentable, la producción responsable, el trabajo decente y la acción frente al cambio climático.