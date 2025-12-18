A cuánto podría llegar el dólar en 2026 si el tipo de cambio acompaña a la inflación

El objetivo de esta nota es estimar hasta dónde podría llegar el dólar en 2026 si el tipo de cambio acompaña estrictamente la inflación que hoy descuenta el mercado. No se trata de un escenario de estrés ni de un pronóstico propio, sino de una lectura directa de precios de mercado: qué inflación espera el mercado y qué techo cambiario se desprende de eso.

Fernando Marull: “El dólar a diciembre de 2026 a $1856 es lo que ya preveía el mercado”

La conclusión principal es clara: con la inflación implícita actual, el dólar tendría un sendero gradual pero persistente, con un nivel de cierre de 2026 cercano a $1.970.

Qué es la inflación Break Even (BE)

La inflación *Break Even* surge de comparar:

- Bonos ajustados por inflación (CER)

- Bonos a tasa fija o nominal

La diferencia de rendimiento entre ambos refleja la inflación implícita que el mercado está dispuesto a pagar. No es una opinión ni una proyección subjetiva: es inflación puesta en precio hoy, y por eso resulta especialmente útil para construir escenarios de dólar, tasas reales y cobertura.

Los salarios que le ganaron a la inflación en 2025: estos fueron los sectores mejor pagos en Argentina

En este caso, se utiliza la inflación BE estimada por Outlier.

Supuesto de cálculo del tipo de cambio

- Tipo de cambio base: $1.564 en enero de 2026

- Ajuste: inflación BE mensual

- Mecanismo: crawling implícito acorde a inflación

- Horizonte: enero a diciembre de 2026

La lógica es simple: si el dólar acompaña la inflación que el mercado descuenta, ese sendero marca un techo razonable para el tipo de cambio bajo condiciones normales.

Techo del dólar mes a mes – Escenario de mercado 2026

Resultado: el mercado está poniendo en precio una inflación que subiría aproximadamente 26%–28% en todo 2026, sin saltos discretos.

Qué nos dice este sendero de inflación

Hay dos mensajes muy relevantes en esta curva:

- El mercado no descuenta una desinflación fuerte, sino una inflación que se estabiliza cerca del 2%–2,2% mensual

En otras palabras, dólar e inflación se retroalimentan en un equilibrio más estable, pero más alto de lo que se esperaba meses atrás.

Cómo usar este escenario para invertir en 2026

Este sendero funciona como benchmark. A partir de acá:

- Todo rendimiento por encima de este ajuste implícito ya es ganancia real

- La tasa de interés vuelve a ser una herramienta para ganarle al dólar esperado, no solo para empatarlo

El Banco Central anunció cambios en la actualización de las bandas de flotación

Estrategias que encajan bien con este escenario:

- Activos que ajustan por inflación

- Activos que ajustan por tipo de cambio

- Cartera balanceada con cobertura real

Para perfiles dolarizados:

- No tiene sentido mantener liquidez en dólares que no se va a usar en el corto plazo

- Tiene más lógica invertir en instrumentos que generen más dólares, ya sea vía tasas, opciones o estrategias específicas según horizonte y perfil

En el link que comparto pueden verse las alternativas concretas que hoy ofrece el mercado para cada caso.

Este no es un pronóstico propio, es una lectura directa de precios.

Si el mercado está en lo correcto, el techo del dólar 2026 ronda los $1.970, con una inflación que se estabiliza cerca del 2% mensual.

A partir de ahí, la pregunta relevante deja de ser “¿a cuánto va a estar el dólar?” y pasa a ser qué activo puede ganarle a ese escenario que hoy ya está en precio.

(*) Economista; @elena.financiera