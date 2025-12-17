El Directorio del FMI discutirá el programa de Argentina tras nuevo régimen cambiario

El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional discutirá el programa de US$20.000 millones de Argentina el miércoles durante una sesión informal en Washington, según personas familiarizadas con el asunto.

El personal técnico del FMI que trabaja en el programa, que comenzó en abril, informará a los miembros del directorio sobre los últimos acontecimientos en Argentina, agregaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas porque la información no es pública.

El gobierno del presidente Javier Milei flexibilizó las restricciones a las operaciones de divisas a principios de esta semana y dijo que comenzará a reconstruir las reservas internacionales, aprovechando la creciente confianza de los inversores en que puede apuntalar las frágiles finanzas de Argentina.

Las bandas de flotación del peso se ajustarán al ritmo de la inflación mensual a partir de 2026, en lugar de aumentar al 1% actual.

Ni el FMI ni el ministro de Economía de Argentina respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

En cuanto a las reservas, el Banco Central informó que apunta a comprar US$10.000 millones el año próximo en un escenario base, cifra que podría aumentar según la demanda de dinero.

Primera revisión

El directorio del FMI se reunió anteriormente en una sesión formal sobre Argentina en julio, cuando aprobó la primera revisión del programa de financiamiento del país. También otorgó al gobierno una dispensa después de que el Banco Central no cumpliera el objetivo de acumular suficientes reservas netas, condición que el FMI considera clave para estabilizar la economía volátil.

La próxima revisión está prevista para fines de enero, según el sitio web del FMI, por lo que el directorio no tendría que realizar una reunión formal hasta entonces.

LM