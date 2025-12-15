El Banco Central anunció la actualización de las bandas cambiarias al ritmo de la inflación y un plan de compra de reservas con el que promete acumular hasta USD 17.000 millones. Un giro en la política monetaria luego de presiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de los mercados, que no confían en una baja sostenida del riesgo país sin una autoridad monetaria robusta.

A partir del 1 de enero, el Banco Central desarmará el crawling peg fijo para inaugurar un esquema de flotación entre bandas cuyo techo y piso se actualizarán mensualmente al ritmo de la inflación pasada (T-2) informada por el INDEC. Este mecanismo, diseñado para amortiguar la volatilidad sin permitir atrasos, tiene una particularidad técnica clave: al ajustar por el IPC local sin descontar la inflación internacional, el techo de la banda se incrementará en términos reales con el tiempo, otorgando un margen de competitividad cambiaria creciente y funcionando como un seguro ante posibles shocks externos.

El Banco Central cambia la forma de calcular el valor del dólar oficial

Por el lado de las divisas, la hoja de ruta explicita una meta agresiva de acumulación sustentada en la "re-monetización" de la economía: el Central proyecta que la base monetaria pase de 4,2% al 4,8% del PBI, lo que implicará la compra de USD 10.000 millones durante 2026.

La apuesta oficial es que, si la demanda de dinero se acelera un punto adicional del producto, esa absorción de dólares podría estirarse hasta los USD 17.000 millones, ejecutada con prudencia quirúrgica mediante un tope diario de intervención del 5% del volumen operado para no distorsionar el precio de mercado.

Presión del FMI y los mercados

La entidad que conduce Santiago Bausili tomó la decisión luego de que la vocera del Fondo, Julie Kozack, afirmara que "la política monetaria y cambiaria deberían tener aportes más ambiciosos para acumular reservas, lo que ayudará a Argentina a afrontar eventuales shocks y facilitará el acceso a los mercados”. El Gobierno está lejos de cumplir la meta de acumulación de divisas que exigió el organismo multilateral de crédito pos USD 9.000 millones y que revisará en febrero.

Pese a que los mercados vieron con buenos ojos la colocación del Bonar 2029 por casi USD 1.000 millones, en Wall Street, los principales bancos lanzaron sus advertencias respecto del tipo de cambio y aseguraron que el esquema tal como estaba no permitía acumular reservas y acceder al crédito internacional como es intención del equipo económico que lidera Luis Caputo para financiarse.

Tal como contó Perfil, desde Casa Rosada bajaba la orden de evitar la compra de reservas o de una suba del precio del dólar para evitar un eventual traslado inflacionario. Para intentar controlar esa máxima, la entidad se impuso un límite operativo estricto: sus intervenciones diarias no superarán el 5% del volumen operado en el mercado, aunque se reserva la facultad de realizar "compras en bloque" excepcionales para capturar grandes flujos puntuales de inversión o exportación.

LM / EM