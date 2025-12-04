El Banco Central cambia la forma de calcular el valor del dólar oficial

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que desde el 1º de enero de 2026 aplicará una nueva metodología para medir el valor del Tipo de Cambio de Referencia (TCR), regido por la Comunicación A 3500.

“Esta actualización mejora la transparencia y la representatividad y contribuye a que los actores del mercado operen en condiciones de mayor igualdad”, indicaron desde la autoridad monetaria.

El valor de la divisa estadounidense surgirá del promedio ponderado de las operaciones concertadas por las entidades financieras en A3 Mercados. Hasta el momento, el BCRA pedía en tres momentos del día que las entidades le coticen y con esos precios calculaban el precio del tipo de cambio.

El nuevo método sólo considerará las operaciones concertadas por pantalla y a partir de un monto mínimo de US$ 500.000. Quedan excluidas tanto las operaciones por pedido de cotización (over the counter), así como las canalizadas por corredores.

“Este cambio significativo promueve un entorno financiero más equitativo, al reemplazar el esquema anterior basado en encuestas de cotizaciones por una metodología que se sustenta en operaciones concretas y ponderadas por volumen”, señalaron desde el Central.

“Esta nueva manera de calcular el TCR contribuye a la transparencia y representatividad del indicador, fortaleciendo la solidez de los datos utilizados por las entidades financieras y los mercados a término domésticos e internacionales”, indicaron desde el BCRA.

Por qué se cambia la metodología

El desarrollo de la nueva metodología se aprobó tras considerar las opiniones de los diferentes sectores del mercado recabadas en la consulta pública que lanzó el Central el 5 de noviembre de 2025.

En esa consulta, se apuntó que el análisis comparativo con bancos centrales de la región muestra que países como Chile, Colombia, Perú, Guatemala y Uruguay ya adoptaron metodologías basadas en precios promedio ponderados.

"En cambio, Argentina, Brasil y México continúan utilizando sistemas de pedidos de cotización. Esta diferencia refuerza la oportunidad de revisar el enfoque vigente y avanzar hacia una metodología más moderna, objetiva y alineada con los estándares internacionales".

