El JP Morgan señaló como “prioridad” que el Gobierno acumule reservas en 2026

El banco estadounidense, JP Morgan, consideró en su último informe que deberá ser una “prioridad” para el Gobierno de Javier Milei la compra de reservas internacionales, principalmente si busca evitar tensiones cambiarias en los dos años que le restan de mandato.

El organismo prevé también que la Argentina podrá recuperar el próximo año el acceso al mercado internacional de deuda para refinanciar los pagos a bonistas privados en moneda extranjera.

Luis Caputo reveló la estrategia del Gobierno para acumular reservas en 2026

“La lección para 2026 es clara: reforzar las reservas debe ser una prioridad, fortaleciendo las defensas del país antes de las cruciales elecciones generales de 2027”, destacó la entidad, coincidiendo con la advertencia de analistas locales que señalan la fragilidad del esquema de reservas del Banco Central y el riesgo que ellos implica de cara a eventuales episodios de volatilidad interna o externa.

El JP Morgan destacó que “quienes defienden la banda cambiaria señalan con acierto su papel en la atenuación del traspaso de la depreciación de la moneda a los precios. El dólar subió un 21% en tres meses, pero la inflación mensual apenas se movió. La desinflación, al parecer, persistirá”, subrayó el banco.

Por otra parte, el banco estadounidense proyecta que el Tesoro avanzará en operaciones de gestión de pasivos para aliviar los pagos de deuda de cara a 2027, con el objetivo de “recuperar el acceso al mercado en 2026”.

A su vez, remarcó que la posibilidad de acumular reservas dependerá en gran parte de la capacidad del país para volver a emitir deuda, algo que ve más factible en la segunda mitad del próximo año.

El plan del Gobierno para acumular reservas en 2026

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó la estrategia oficial para sumar divisas el próximo año y defendió que el Gobierno “debe comprar muchas reservas”, al asegurar que el escenario financiero actual permitirá no solo adquirir dólares sino también retenerlos sin generar tensiones monetarias.

En un evento ante empresarios, Caputo remarcó que existe una diferencia conceptual entre “comprar” reservas y “acumular” reservas, asegurando que las deudas heredadas impidieron sostenerlas en los meses previos, y que ahora —con el acceso a los mercados más cercano— será más viable hacerlo de manera ordenada.

La estrategia para 2026: demanda de dinero y mercado cambiario

La hoja de ruta del ministro para el año próximo se basa en dos variables: “el incremento en la demanda de dinero y la profundidad en el mercado cambiario”.

En cuanto al primer punto, la intención es comprar dólares a medida que haya demanda de pesos, evitando emitir sin respaldo de demanda y recrear el fenómeno de pasivos remunerados, como las antiguas LEBAC o el déficit cuasifiscal que —según dijo— heredaron en “10 puntos del producto”.

Caputo utilizó un ejemplo extremo: si Sam Altman —creador de OpenIA— invirtiera 25.000 millones de dólares y el BCRA los comprara, debería emitir “35 billones de pesos” que el mercado no demandaría, lo que generaría inflación y obligaría luego a esterilizar. “No queremos hacer volver a los argentinos a esto”, insistió.

Además, aclaró que todas las reservas —aun las compradas con pesos— tienen pasivos asociados: “Todos decían: esas son reservas prestadas. Estimados colegas, todas las reservas son compradas… siempre cuando se compran reservas como contrapartida hay un pasivo atrás”. La excepción, dijo, es cuando el ingreso proviene de venta de activos o concesiones.

