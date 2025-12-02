Agustín Etchebarne se refirió al reciente pago de más de mil millones de dólares por parte del Banco Central, como parte del vencimiento del BOPREAL.En diálogo con Canal E, destacó que este pago tendrá un impacto mínimo en las reservas brutas de Argentina, ya que la mayoría del dinero se mantiene dentro del país. “En principio, en las reservas brutas no tiene mucho impacto, porque el pago queda en Argentina, salvo una porción pequeña de 60 millones de dólares”, explicó. Sin embargo, aclaró que el verdadero impacto dependerá de las otras operaciones realizadas por el Banco Central.

Etchebarne también reflexionó sobre el manejo de la deuda externa y las reservas. En su opinión, el Fondo Monetario Internacional (FMI) juega un papel clave en la situación económica actual, pero “Argentina está mucho mejor que en noviembre de 2023”, gracias a la consolidación de la deuda y el respaldo de Estados Unidos. Este apoyo, según el economista, da tiempo para que el país afronte pagos importantes, como los 4.800 millones de dólares de bonos en enero de 2024.

Confianza internacional y la geopolítica global

Un tema clave en la conversación fue el papel de Estados Unidos en el apoyo a la economía argentina. Etchebarne destacó que la relación estratégica no se trata de un “salvataje final”, sino de una alianza que tiene como objetivo común enfrentar desafíos geopolíticos, como la carrera global por la inteligencia artificial (IA). “Argentina tiene tierras raras, litio, cobre y una energía renovable muy eficiente. Eso nos pone en una posición estratégica frente a los intereses de Estados Unidos y Europa”, expresó.

El economista advirtió que la relación con Estados Unidos está profundamente vinculada con la necesidad de asegurar los recursos para el desarrollo de la IA. En ese sentido, destacó que “Si Argentina logra aprovechar sus recursos naturales y estratégicos, puede generar un flujo de exportaciones enormes”, lo que fortalecería la economía a largo plazo.

El riesgo de perder oportunidades

Etchebarne también analizó el riesgo de que Argentina pierda las oportunidades que se le presentan. Recordó que en el pasado, el país ha sido “experto en perder oportunidades”, citando el caso de la soja durante el gobierno de Néstor Kirchner. “En la época de Kirchner, Argentina tuvo una oportunidad extraordinaria con la soja, que hoy tendría un precio mucho mayor”, afirmó.

El economista señaló que el futuro de Argentina depende en gran medida de la política interna. A su juicio, la reciente victoria electoral de Javier Milei marca un cambio importante. “Creo que la victoria de Milei es un punto de alargada para las inversiones internacionales”, indicó. Además, se mostró optimista sobre la posibilidad de una reformulación dentro del peronismo, lo que podría reducir significativamente el riesgo país.

En cuanto al riesgo país y el objetivo de reducirlo a menos de 500 puntos básicos, Etchebarne subrayó que esto dependerá de la capacidad del gobierno de recuperar reservas y de generar confianza. “El tiempo ajustará las cosas, y si el gobierno logra recuperar reservas, el riesgo país caerá sustancialmente”, concluyó.

