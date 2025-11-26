Eduardo Jacobs: “La economía no ha sufrido tanto como la política instaló que sufría”

El economista, Eduardo Jacobs, en contacto con Canal E, se refirió a la evolución de la actividad, la recuperación proyectada y los desafíos estructurales que enfrenta Argentina, también manifestó que los datos reales muestran un panorama menos crítico del que anticiparon consultoras y analistas.

Eduardo Jacobs apuntó directamente a los pronósticos fallidos: “Estamos con un nivel de predictividad por parte de las consultoras bastante desastroso”. También recordó que las previsiones variaron abruptamente: “Había arrancado los pronósticos del Fondo que podíamos crecer al cuatro y medio, después lo llevó al cinco, después lo bajó al cuatro y medio, y después nos dijeron que se derrumbaba y que el país iba a terminar con un dos y medio”.

La realidad del crecimiento económico

Sin embargo, los números finales muestran otra realidad. “Hoy volvemos a que estamos en un cuatro y medio, vamos a terminar en un cuatro y medio. La economía no ha sufrido tanto como la política instaló que sufría”, planteó.

Jacobs explicó las dificultades estructurales para proyectar con precisión: “En un país como Argentina, tenemos una economía del 40% de la economía en negro. Los predictores en ese contexto son bastante complicados de seguir”. Pese a ello, aseguró que la tendencia es clara: “Me animo a decir que el año que viene vamos a estar en una tasa muy superior a la que se está hablando ahora”.

Sobre si el crecimiento podría superar el 6%, sostuvo: “En ese orden, claro. Nadie habla de tasas del 6%, están hablando de tasas del tres y medio, del cuatro”. Además, remarcó que 2026 tendrá un factor clave: “El año 26 es un año no político, se empieza a calmar, se empieza a incorporar el tema de que la economía es real y los ajustes tienen que ser reales”.

La importancia de la baja inflacionaria

El entrevistado comentó que ese escenario, sumado a la baja inflacionaria, será motor del crédito: “Va a aparecer mucho más fuerte el crédito en la medida que siga bajando la inflación y vamos a tener con mucha suerte terminar el año en un dígito bajo”.

Por otro lado, explicó la desconexión entre los datos y la percepción social: “Ese crecimiento que hablamos ahora es de un pozo, donde vos no lo vas a ver. No vas a ver una economía floreciente donde la gente va cargadas de bolsa, no va a ser eso por muchos años”.