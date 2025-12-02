En conversación con Canal E, el economista Pablo Ferrari explicó cómo la falta de reservas y el impacto de acuerdos asimétricos con Estados Unidos podrían afectar el dólar y la economía argentina en el futuro cercano.

El dólar y el escenario de reservas negativas

"Las reservas netas del Banco Central están en negativo por 17.000 millones de dólares, lo que significa que no pueden cumplir con sus compromisos", afirmó Ferrari al explicar la grave situación de las reservas del país. Según el economista, la falta de recursos podría llevar a un ajuste gradual del dólar, aunque no sería un aumento abrupto.

"No se descarta que, hacia fin de año, haya ajustes que se den de manera similar a lo ocurrido en 2017, entre Papa Noel y Reyes", sugirió, refiriéndose a un incremento del tipo de cambio al final del año, como ocurrió en el pasado.

Ferrari también destacó la creciente preocupación en sectores económicos clave, debido a los acuerdos asimétricos entre Argentina y Estados Unidos, que podrían empeorar la competitividad de la industria argentina. "Hay un acuerdo comercial con Estados Unidos que, bajo un tipo de cambio desfavorable, pondría en riesgo la industria local", explicó Ferrari, anticipando un impacto negativo si el acuerdo se concreta el 5 de diciembre.

El desafío de la inflación y el impacto en las empresas

El economista también discutió las decisiones del gobierno argentino para controlar la inflación y cómo estas afectan a la economía. Según Ferrari, la inflación sigue siendo una de las principales preocupaciones del gobierno, a pesar de los esfuerzos para evitar un aumento del tipo de cambio.

"El gobierno se ha centrado en controlar la inflación, pero los precios siguen subiendo, como se ve en tarifas y combustibles", apuntó Ferrari. Además, mencionó que las fábricas y empresas argentinas están enfrentando dificultades crecientes. "Empresas como Whirlpool han decidido dejar de producir localmente y empezar a importar", comentó, haciendo hincapié en cómo la falta de competitividad está afectando a diversas industrias, incluida la automotriz.

El economista también advirtió que la situación económica de Argentina no parece mejorar en el corto plazo, y la perspectiva para 2026 no es optimista. "No veo señales claras de que la situación mejore para el 2026", agregó, refiriéndose a un panorama internacional incierto y la potencial inestabilidad en la economía global.

