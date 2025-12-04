El FMI insiste en que el Gobierno debe acumular reservas "para enfrentar eventuales shocks"

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reiteró el pedido al gobierno argentinos para que implemente un marco monetario y cambiario “coherente”, insistió en la necesidad de la acumulación de reservas en dólares.

Asimismo, anunció que una misión técnica llegará al país en los próximos días para la evaluación preliminar de la auditoria del programa acordado en abril de este año..

“La política monetaria y cambiaria tendrán que tener aportes más ambiciosos para acumular reservas, lo que ayudará a Argentina a afrontar eventuales shocks y facilitará el acceso a los mercados”, señaló la portavoz del FMI, Julie Kozack, en conferencia de prensa según NA.

Claudio Loser: “Argentina no cumplió con la acumulación de reservas pero no creo que destruya el programa con el FMI”

Tanto el presidente Javier Milei, como el ministro de Economía, Luis Caputo, expresaron que el país no tiene entre sus prioridades la acumulación de reservas.

En la última revisión del acuerdo con el gobierno argentino, el FMI estableció que las reservas deberían ubicarse en un saldo negativo de US$ 3.300 millones. En la actualidad, se ubican en US$ 16.600 millones negativas.

Kozack dijo que el FMI entiende que las autoridades de Argentina, deben “aprovechar la ventana de oportunidad para implementar un marco monetario y cambiario”, coherente.

Insistencia sobre la acumulación de reservas

“En este momento, cumplir con la meta de reservas a fin de año será desafiante, pero es indispensable que lo haganen el período contemplado”, insistió la portavoz.

Kozack insistió en que el FMI es partidario de la acumulación de reservas para sostener el esquema macroeconómico y para que sirvan como reaseguro por shocks externos.

La vocera también precisó que el conteo de la cantidad de reservas se realizará de acuerdo con la metodología del FMI, lo cual excluiría el reciente swap suscripto con Estados Unidos.

“En el FMI tenemos un marco para evaluar y se aplica a la línea de swap de argentina. Es algo que vamos a mostrar en informe del personal técnico. Los detalles de esa línea de canje estarán en forma coherente con nuestro marco técnico”, detalló Kozack.

Respecto de la próxima revisión, la vocera precisó que en durante este mes llegará una misión que hará el trabajo para preparar la auditoría que tendría lugar en enero. Por otro lado, destacó los avances del programa económico y dijo que el pronóstico de crecimiento del PBI para 2025 es de 4%.

En desarrollo...