El ex director regional del Fondo Monetario Internacional, Claudio Loser, habló con Canal E y analizó el impacto del anuncio del Gobierno sobre el pago de más de 1.000 millones de dólares a importadores utilizando reservas del Banco Central.

Claudio Loser explicó que este pago no implica un riesgo sistémico para la economía: “Hay suficientes reservas, no es un problema demasiado serio. Yo diría que es un manejo de corto plazo para pagar esta deuda de los importadores. No es que esto signifique una caída en la capacidad de pago de la Argentina”.

Preocupación por el cumplimiento de las metas con el FMI

Sobre si este movimiento podría complicar el cumplimiento de metas con el Fondo Monetario Internacional, afirmó: “La Argentina ha cumplido con la parte monetaria y ha cumplido con la parte fiscal. No ha cumplido con la acumulación de reservas y esto no creo que destruya de ninguna manera el programa con el Fondo”.

Loser resaltó que el FMI podría aceptar una reprogramación del objetivo de reservas: “Creo que lo va a correr no a fines de año, sino durante el año 26. Esa es mi impresión”. También evaluó el rol del swap con Estados Unidos como fuente de respaldo: “Por supuesto puede usar dentro de los 20.000 millones, ha usado muy poco y sería un uso razonable de este SWAP”.

Las bandas cambiarias y la necesidad de una actualización

Sobre la política de bandas cambiarias, sostuvo: “Eliminar las bandas como segunda posibilidad. Yo creo que tendrían que subir el nivel de la banda o por lo menos la tasa de depreciación de la banda”. Sobre la misma línea, agregó que, aunque el mercado está tranquilo, sería conveniente ampliar el margen de maniobra: “Preferiría como mínimo que se ampliara, que el techo no estuviera donde está ahora, sino que estuviera por lo menos 50 o 100 pesos más arriba”.

Sin embargo, el entrevistado reconoció que la demanda de dólares es estacional: “No es época de exportaciones, es estacional, por eso es que no creo que haya que preocuparse”.

También analizó el reporte del sector cerealero sobre la caída del ingreso de divisas tras las medidas de retenciones cero: “Desde un punto de vista macroeconómico, tener un superávit fiscal es la mejor contribución que puede hacer a la divisa”. Y señaló que el Gobierno aún no puede lograr acceso pleno al financiamiento internacional: “El gran tema es obtener financiamiento de riesgo país, tanto como para poder ir a los mercados”.