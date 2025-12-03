Javier Milei habla ante líderes empresarios en La Rural

El presidente Javier Milei diserta en el cierre de la jornada Encuentro de Líderes que se realiza en La Rural.

El presidente centra su exposición sobre el tipo de cambio y la acumulación de reservas.

Según Milei, "no se puede comparar con 2017 porque nunca se hizo el ajuste fiscal. Durante el gobierno de Mauricio Macri, en ningún momento lo corrigió sino con endeudamientos. Se tomaron 60.000 millones de dólares neto".

Milei sostuvo que en su gobierno hay superávit fiscal y "nosotros cancelamos deuda", agregó.

"Toman una serie y calculan el promedio según donde les gusta que quede el tipo de cambio, en especial para salvar a clientes que están siendo víctimas de sus malas recomendaciones. Que quieran licuar con el hambre de los argentinos sus errores de pronósticos es todo un tema".

"La volatilidad en la Argentina se caracteriza porque en la época de populismo desenfrenado el tipo de cambio se va a las nubes y cuando hay un gobierno ordenado se aprecia. Dada esa volatilidad, no tiene sentido trabajar con promedio".

"Aquellos que profetizaron el apocalipsis, negaron el 'riesgo kuka' y después de que el riesgo país se desplomó tras las elecciones lo siguen negando".

En desarrollo...