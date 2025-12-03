Diputados: el gesto de Virginia Gallardo a Milei y los juramentos políticos de González y Hadad

Se llevó a cabo este miércoles la ceremonia de jura de los tres nuevos diputados nacionales por Corrientes, quienes se integrarán a la Cámara Alta a partir del próximo 10 de diciembre. Los flamantes legisladores son Diógenes González (Unión Cívica Radical), Raúl Hadad (Partido Justicialista) y Virginia Gallardo (La Libertad Avanza).

El acto contó con la presencia del presidente Javier Milei, quien siguió la ceremonia desde un palco, acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El gesto de Virginia Gallardo y el saludo de Milei

La jura de la diputada Virginia Gallardo fue el momento más comentado de la jornada. La ex vedette fue llamada sola y acompañada de su hija para prestar juramento.

Gallardo juró "como correntina, por la familia, por las infancias y por un futuro mejor para todos". Tras concluir sus palabras, miró al palco presidencial y envió un beso al mandatario. El presidente Milei respondió el saludo de forma enfática, enviándole pulgares hacia arriba y aplausos.

Los juramentos políticos de UCR y PJ

Antes de Gallardo, fueron llamados a prestar juramento Diógenes González y Raúl Hadad.

El diputado radical González juró haciendo una referencia histórica de la provincia: por "Genaro Berón de Astrada", el político y militar que gobernó Corrientes en oposición al régimen de Juan Manuel de Rosas.

Por su parte, el peronista Hadad eligió jurar por los pilares doctrinarios de su partido: "la soberanía nacional, la justicia social y la independencia económica".

Los tres legisladores asumen sus bancas en reemplazo de Sofía Brambilla (PRO), Manuel Aguirre (UCR) y Jorge Antonio Romero (PJ), cuyos mandatos han concluido.