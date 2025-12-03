Diputado catamarqueño tras la ruptura con Unión por la Patria: "Vamos a defender los intereses de la Provincia"

El diputado nacional por Catamarca, Sebastián Nóblega, jefe del flamante bloque “Elijo Catamarca”, escindido de Unión por la Patria, aseguró este miércoles que desde esa bancada van a “defender los intereses de la provincia”.

“Necesitamos plantear la representación de los catamarqueños, porque es importante que defendamos los intereses de la provincia con una agenda que mire hacia el futuro”, sostuvo el legislador.

“Provincia netamente minera”

“En este contexto para nosotros era importante que Catamarca tenga una voz propia. Somos una provincia netamente minera que tiene que desarrollarse. Catamarca mucho tiempo ha liderado la generación de empleo privado en el país en cuanto porcentaje y bueno, creo que tenemos que seguir trabajando en ese sentido”, agregó en declaraciones a Splendid 990 AM difundidas por NA.

“Hay una inversión fuerte en la provincia de Catamarca de la empresa Zijin Mining. No es de ahora, hace prácticamente 10 años”, explicó Nóblega.

"No sólo hay inversiones China"

“La Provincia a través del gobernador Raúl Jalil viene trabajando mucho en promocionar los distintos proyectos. En la provincia no sólo hay inversiones de China. Hay inversiones, por ejemplo de Río Tinto, una empresa muy importante a nivel internacional”, señaló.

“Nosotros vamos a defender el interés de la provincia de Catamarca. Si hay una fuerte inversión que genera trabajo, que genera empleo, es el interés de nuestra provincia y lo vamos a defender siempre”, concluyó Nóblega.