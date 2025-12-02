Furlán: “Lo que está sucediendo es el inicio de un proceso de destrucción del empleo"

El secretario general de la UOM, Abel Furlán, sostuvo que “lo que está sucediendo por estos días es el inicio de un proceso de destrucción del empleo".

Economista: "Con este modelo vamos a tener un estancamiento que terminará desilusionando a los que votaron a Milei"

Whirlpool

“El problema más grave hoy lo tenemos en Rosario, por ejemplo, donde está el epicentro de todo lo que es la línea blanca, heladeras, lavarropas”, explicó el gremialista.

“Todo eso está absolutamente en crisis. Whirlpool es el inicio de todo ese proceso de destrucción”, agregó en declaraciones a Radio con Vos.

Tn Platex cerró un área en Corrientes, despidió a 20 trabajadores y denuncian "importaciones indiscriminadas"

Importadores

“Hoy hay muchos empresarios que están viajando a China, llenando los aviones, para tratar de reconvertirse en importadores, . tratando de ver cómo hacen para salvar sus empresas”, relató Furlán.

Y luego añadió: “¿Qué significa eso? Que de los 5 mil trabajadores que nosotros representamos en Rosario, tal vez nos quedemos apenas con 400,500 para sostener la logística. Lo demás se va a destruir”.

Además señaló que “cuando se destruye eso, claramente no sólo se pierde empleabilidad, se pierde la posibilidad de estar en el centro de la escena, discutiendo lo que hoy discute el mundo”.

“Una de las principales tensiones que hoy tiene el mundo entre Estados Unidos y China. ¿Cuál es? Quién se queda con el trabajo calificado. Esta es la principal disputa. La Argentina está yendo a contramano de eso”, finalizó Furlán.