Economista: "Con este modelo vamos a tener un estancamiento que terminará desilusionando a los que votaron a Milei"

El economista Mariano Kestelboim aseguró que “con este modelo vamos a tener un estancamiento que en definitiva va a terminar desilusionando a todos los que votaron a Milei”.

Trabajo

“Hoy el problema más importante que tiene la economía argentina es la generación de puestos de trabajo para poder crecer”, analizó.

“Porque de esta forma con este modelo vamos a tener un estancamiento que en definitiva va a terminar desilusionando a todos los que votaron a Milei”, agregó en declaraciones a Splendid AM 990.

Carlos Rodríguez: "Se profundiza el modelo erróneo de Milei, así no se hace un país"

Reforma laboral

“Desde ya que la legislación laboral en algo influye. No es lo mismo tener una legislación laboral muy blanda que una muy dura”, evaluó.

Aunque luego aclaró: “Pero antes que eso es más importante si es negocio la actividad productiva. Cuando es negocio, hay creación de puestos de trabajo”.

“Y cuando no es negocio, como en la actualidad, que es mucho más interesante hacer un emprendimiento de importaciones o alguna inversión financiera, ahí no se crea empleo”, recalcó Kestelboim.

Crónica de un despido anunciado

Costo salarial

“Hasta dos años antes de que asumiera Milei, por día se estaban creando 554 puestos de trabajo en el sector privado formal”, recordó.

“Lo que esta buscando ahora Milei con la reforma laboral es bajar el costo salarial”, consideró el analista.

Además explicó que “hoy en Brasil que es nuestra principal competencia para atraer inversiones el costo salarial es de 640 dólares”, mientras que en Argentina es de 1.100 dólares y con ese sueldo un trabajador “no llega a fin de mes”.