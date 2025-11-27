Carlos Rodríguez: "Se profundiza el modelo erróneo de Milei, así no se hace un país"

El exviceministro de Economía, Carlos Rodríguez, aseguró que "se profundiza el modelo erróneo de Milei" al analizar los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

"Así no se hace un país"

"Los datos del INDEC demuestran que los sectores básicos de la economía- Comercio, Industria y Construcción- están retrasados respecto del promedio ( EMAE) y el sector más favorecido es la Actividad Financiera", explicó el economista.

"Los datos hablan por si solos. No hace falta saber estadística para darse cuenta que la Argentina productiva corre muy por debajo de la Argentina financiera", agregó en una publicación de la red social "X".

"Así no se hace un país", concluyó el exfuncionario de la gestión de Carlos Menem en tono crítico a la actual administración del presidente Javier Milei.

