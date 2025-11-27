Martín Redrado: "Con la agenda solo tributaria y laboral no alcanza"

El expresidente del Banco Central, Martín Redrado, aseguró que "con la agenda solo tributaria y laboral no alcanza".

“Salud fiscal”

"Veo que el tren de la historia pasa por un andén llamado Argentina: el mundo está mirando hacia América Latina y es una oportunidad para la región y el país”, sostuvo el economista.

Además señaló que “depende de nosotros tener una política de superávit fiscal y dejar de endeudarse".

"Es muy importante que en los próximos 30 días la salud fiscal no dependa solamente del Ejecutivo sino que se demuestre con acuerdos con los gobernadores", agregó en declaraciones a Radio Rivadavia difundidas por NA.

“Revolución impositiva”

"No solo se necesita trabajar en una verdadera revolución impositiva para bajar costos del privado, sino en una agenda más integral que abarque otras revoluciones como la del transporte y de costos financieros".

Y luego enfatizó: "Con la agenda solo tributaria y laboral no alcanza".

"Pondría más fuerza en la reforma tributaria, o al menos en frecuencia. Para que Argentina vuelva a crecer es necesario bajar impuestos", estimó.

También remarcó que "Argentina necesita una política de integración productiva con el mundo, no solo con un país o un grupo de países”.

Política cambiaria

"Argentina tiene una gran cantidad de restricciones sobre su mercado cambiario. En lugar de discutir si las bandas están bien calibradas o ampliar mes a mes un porcentaje mayor al 1%, hay que ponernos de acuerdo en un mercado cambiario único", aseveró Redrado.

"Los sectores a los que les está yendo bien son energía, agro, minería, conocimiento, intermediación financiera, pero se necesita que le vaya bien a los 48 millones de argentinos", concluyó el expresidente de Banco Central.

Por último expresó que "hay que darle a las provincias los recursos que se le sacaron en las últimas décadas" al afirmar que “hay una cantidad de agujeros que tiene la coparticipación en la que se necesita una revolución federal que le devuelva equidad impositiva e incentivos".