Uno de los despedidos de Essen: "Yo nunca falté, siempre trabajé"

Uno de los empleados despedidos de la fábrica de ollas Essen en la ciudad santafesina de Venado Tuerto aseguró la situación que atraviesa la empresa es porque “no hay ventas”.

“Yo nunca falté, siempre trabajé"

“Yo nunca falté, siempre trabajé de la mejor manera. Antes de que me despidieran me halagaron, pero me despidieron. No hay una explicación”, contó Pablo Cabrera, quien hacía cinco años que trabajaba en la compañía.

“Lo mío fue bastante injusto en el sentido de que yo nunca le fallé, estaba encantado. Estuve en la parte de logística y después me pasaron a la parte de empaque que le llaman ellos, donde se empacan todos los pedidos de a las venta”, agregó en diálogo con Radio con Vos.

"Desindustrialización del Gobierno" en Venado Tuerto: la denuncia de la UOM por los despidos en Essen y Corven

Despidos

“Ya venían despidiendo. A principios de año uno o dos, pasaron los meses y despidieron dos o tres más. Dos meses antes que me despidan, había despedido cuatro o cinco más”, relató Cabrera, de 36 años.

“Tengo un hijo y mi mujer tiene una hija así que somos cuatro”, precisó en otra parte de la entrevista al tiempo que afirmó que la empresa le pagó “lo que corresponde”.

Cachanosky ironizó sobre la política cambiaria: "En una economía liberal rige 'el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo'"

Además señaló que el mercado laboral “está medio difícil como todo” y que en “estos dos últimos meses está todo parado”. “No hay trabajo ni para gente grande ni jóvenes”, remarcó.

“Es como si te cortaran las piernas en el sentido de que vos tenías una vida organizada y de un día para el otro te cortan eso”, concluyó.