Crónica de un despido anunciado

El aumento de las importaciones, la fuerte desaceleración del consumo y los problemas estructurales de competitividad de la economía argentina son algunos de los factores que de modo individual o combinados han llevado a algunas empresas a reducir su plantilla de empleados.

En la mayoría de los casos los despidos que se registran son "por goteo", aunque por eso la situación no deja de ser preocupante para las decenas de trabajadores que pierden sus ingresos en una coyuntura donde conseguir trabajo es cada vez más difícil.

La actividad económica creció un 0,5% en septiembre respecto al mes anterior según el Estimador Mensual de Actividad Económica del INDEC, aunque la industria manufacturera continúa en retroceso.

Despidos

Estas son algunas de las empresas en las que se registraron despidos en los últimos días:

Empresas

Whirlpool: cerró su planta para producir lavarropas en el municipio de Pilar. 220 despidos.

Essen: 29 despidos en la fábrica de ollas de Venado Tuerto.

Corven amortiguadores: 30 despidos en la fábrica.

Corven Moto: 120 despidos en la fábrica de Venado Tuerto.

Luxo y Vulcalar: ambas radicadas en La Rioja y vinculadas a la industria textil y el calzado. 120 despidos.

Otito: una planta de elaboración de dulces de Jujuy cerró y quedaron sin trabajo 40 obreros.

Dana: la autopartista multinacional despidió a 50 trabajadores.