Tn Platex cerró un área en Corrientes, despidió a 20 trabajadores y denuncian "importaciones indiscriminadas"

La empresa textil Tn Platex, una de las principales industrias de Monte Caseros, confirmó el cierre de su área de confección de prendas deportivas y ropa interior, una decisión que impacta directamente en el empleo local.

La medida resultó en la desvinculación de 20 trabajadores, quienes accedieron a un retiro voluntario, mientras que otros 30 empleados fueron reubicados en las secciones de elaboración de telas de la planta.

El secretario general de la Asociación Obrera Textil, Rubén López, se refirió a la situación como "caótica" y apuntó directamente a las políticas económicas nacionales:

"El sector que se cerró es el de la elaboración de calzoncillos bóxer y los tops para hacer deportes, porque no hay quién compre," explicó López en declaraciones a Radio Dos.

Denuncia: descontrol desmedido de las importaciones

López enfatizó que la crisis que atraviesa la firma se debe a la apertura de las importaciones, lo que genera una competencia desleal con la producción nacional. "En Corrientes tenemos 6 plantas y todas están sufriendo la debacle textil", aseguró.

"La indumentaria está ingresando al país, sin control," manifestó el gremialista. Agregó que el problema es "generalizado" y afecta a todos los sectores industriales del país por el "descontrol desmedido de las importaciones".

El delegado gremial destacó que, en un contexto de crisis, "lo primero que cae es lo textil, que es lo que la gente deja de adquirir para comprar comida".

El dirigente señaló que, a través de la Fundación Proteger y la CGT, están realizando denuncias por la situación caótica y buscando frenar el ingreso desmedido de productos importados.

"Se están perdiendo puestos de trabajo, mano de obra calificada y está pasando a nivel nacional," concluyó López, advirtiendo que, si el Gobierno no escucha, la industria local "se va a caer a pedazos".