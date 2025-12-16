Perfil
Últimas noticias
NEA

Convocatoria pública en Corrientes: buscan una familia para adoptar a una niña de 12 años

El Juzgado de Virasoro y el RUACtes lanzaron un llamado a la comunidad para encontrar un hogar para una niña que reside en un dispositivo de cuidado desde 2021. Cómo postularse.

adopción Corrientes
La menor se encuentra actualmente en un Dispositivo de Cuidado Institucional. | Prensa Poder Judicial.

El Poder Judicial de Corrientes, a través del Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia, Niñez y Adolescencia de Gobernador Virasoro, inició una búsqueda de personas o familias con capacidad afectiva para adoptar a una niña de 12 años.

Alerta por la gripe H3N2: Corrientes pidió reforzar la vacunación y confirmó dónde aplicarán las dosis

La menor se encuentra actualmente en un Dispositivo de Cuidado Institucional y tiene dos hermanos mayores que también están en situación de adoptabilidad. Según detallaron desde el juzgado a cargo de Alfredo Hernán Behr, se busca un entorno que garantice su derecho a crecer en familia y promueva su bienestar emocional.

Perfil y necesidades de la niña

La convocatoria destaca aspectos positivos de su personalidad y los apoyos específicos que requiere:

  • Personalidad: se describe como una niña colaborativa, predispuesta a ayudar, con facilidad para establecer vínculos y desenvolverse de forma independiente en su día a día.

  • Educación: asiste a una Escuela Especial bajo el sistema de plurigrado y cuenta con clases de apoyo para fortalecer su aprendizaje.

  • Salud: posee un diagnóstico de retraso madurativo, por lo que requiere una familia que pueda acompañar sus procesos terapéuticos y pedagógicos con paciencia y amor.

¿Cómo postularse para la adopción?

La convocatoria es pública, lo que significa que pueden postularse personas o familias de cualquier parte del país, estén inscritas o no en registros de adoptantes.

Quini 6 Siempre Sale: un apostador de Corrientes ganó más de $41 millones

Los interesados deben completar el Formulario de Convocatorias Públicas y enviarlo por correo electrónico a las dependencias oficiales:

  1. Descargar formulario: enlace oficial de JusCorrientes

  2. Enviar a Juzgado de Virasoro: [email protected]

Contactos para consultas

  • Juzgado de Virasoro: (03756) 484800/01 (Lunes a viernes de 7 a 13).

  • RUACtes Corrientes Capital: (0379) 4104298 (Lunes a viernes de 7 a 13).

También te puede interesar
En esta Nota