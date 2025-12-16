Convocatoria pública en Corrientes: buscan una familia para adoptar a una niña de 12 años

El Poder Judicial de Corrientes, a través del Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia, Niñez y Adolescencia de Gobernador Virasoro, inició una búsqueda de personas o familias con capacidad afectiva para adoptar a una niña de 12 años.
La menor se encuentra actualmente en un Dispositivo de Cuidado Institucional y tiene dos hermanos mayores que también están en situación de adoptabilidad. Según detallaron desde el juzgado a cargo de Alfredo Hernán Behr, se busca un entorno que garantice su derecho a crecer en familia y promueva su bienestar emocional.
Perfil y necesidades de la niña
La convocatoria destaca aspectos positivos de su personalidad y los apoyos específicos que requiere:
-
Personalidad: se describe como una niña colaborativa, predispuesta a ayudar, con facilidad para establecer vínculos y desenvolverse de forma independiente en su día a día.
-
Educación: asiste a una Escuela Especial bajo el sistema de plurigrado y cuenta con clases de apoyo para fortalecer su aprendizaje.
-
Salud: posee un diagnóstico de retraso madurativo, por lo que requiere una familia que pueda acompañar sus procesos terapéuticos y pedagógicos con paciencia y amor.
¿Cómo postularse para la adopción?
La convocatoria es pública, lo que significa que pueden postularse personas o familias de cualquier parte del país, estén inscritas o no en registros de adoptantes.
Los interesados deben completar el Formulario de Convocatorias Públicas y enviarlo por correo electrónico a las dependencias oficiales:
-
Descargar formulario: enlace oficial de JusCorrientes
-
Enviar a Juzgado de Virasoro: [email protected]
-
RUACtes: [email protected]
-
Contactos para consultas
-
Juzgado de Virasoro: (03756) 484800/01 (Lunes a viernes de 7 a 13).
-
RUACtes Corrientes Capital: (0379) 4104298 (Lunes a viernes de 7 a 13).