Convocatoria pública en Corrientes: buscan una familia para adoptar a una niña de 12 años

El Poder Judicial de Corrientes, a través del Juzgado Civil, Comercial, Laboral, Familia, Niñez y Adolescencia de Gobernador Virasoro, inició una búsqueda de personas o familias con capacidad afectiva para adoptar a una niña de 12 años.

La menor se encuentra actualmente en un Dispositivo de Cuidado Institucional y tiene dos hermanos mayores que también están en situación de adoptabilidad. Según detallaron desde el juzgado a cargo de Alfredo Hernán Behr, se busca un entorno que garantice su derecho a crecer en familia y promueva su bienestar emocional.

Perfil y necesidades de la niña

La convocatoria destaca aspectos positivos de su personalidad y los apoyos específicos que requiere:

Personalidad: se describe como una niña colaborativa, predispuesta a ayudar, con facilidad para establecer vínculos y desenvolverse de forma independiente en su día a día.

Educación: asiste a una Escuela Especial bajo el sistema de plurigrado y cuenta con clases de apoyo para fortalecer su aprendizaje.

Salud: posee un diagnóstico de retraso madurativo, por lo que requiere una familia que pueda acompañar sus procesos terapéuticos y pedagógicos con paciencia y amor.

¿Cómo postularse para la adopción?

La convocatoria es pública, lo que significa que pueden postularse personas o familias de cualquier parte del país, estén inscritas o no en registros de adoptantes.

Los interesados deben completar el Formulario de Convocatorias Públicas y enviarlo por correo electrónico a las dependencias oficiales:

Contactos para consultas