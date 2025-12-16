Alerta por la gripe H3N2: Corrientes pidió reforzar la vacunación y confirmó dónde aplicarán las dosis

El Ministerio de Salud Pública de Corrientes emitió una recomendación clave para la población ante la aparición de un brote inusual de gripe en el hemisferio norte, impulsado por una nueva variante de Influenza A H3N2 (subclado k).

El titular de la cartera, Emilio Lanari, se reunió con la directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla, para analizar la situación. Aunque la vacuna actual no fue diseñada específicamente para esta nueva variante, los expertos aseguran que sigue ofreciendo una protección fundamental para reducir internaciones y casos graves, especialmente en los grupos de riesgo.

¿Quiénes deben vacunarse?

La vacunación anual es obligatoria y gratuita para los siguientes grupos:

Personal de salud.

Personas gestantes: en cualquier mes de embarazo.

Puérperas: hasta 10 días después del parto (si no se vacunaron antes).



hasta 10 días después del parto (si no se vacunaron antes). Niños de 6 a 24 meses: deben recibir dos dosis.

deben recibir dos dosis. Mayores de 65 años.

Personas de 2 a 64 años con factores de riesgo: (Diabetes, obesidad, enfermedades cardíacas o respiratorias, pacientes oncológicos o renales). En este caso, deben presentar orden médica.

Puntos de vacunación en Capital

Las dosis están disponibles de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 14 a 18, en:

Estación Saludable Plaza Cabral. Hospital de Campaña "Escuela Hogar" (solo para mayores de 15 años). Vacunatorios del interior: disponibles en todos los hospitales y centros de salud.

Cambio en el calendario nacional 2026

Desde el Ministerio adelantaron una modificación importante: a partir del año 2026, la segunda dosis de la vacuna Triple Viral (Sarampión, Rubéola y Paperas) se adelantará y se aplicará a los 18 meses de vida, con el fin de garantizar una protección más temprana.