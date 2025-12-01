Encuesta: el formoseño Francisco Paoltroni encabeza el ranking de senadores nacionales

El senador por Formosa, Francisco Paoltroni, encabeza el ranking de senadores nacionales del mes de noviembre, según una encuesta de CB Consultora.

Así el formoseño es el que tiene mejor diferencial de imagen con un -4,6%, mientras que en segundo lugar se ubica Sergio Uñac, senador por San Juan, con -4,8%; y en tercer lugar aparece Carlos "Camau" Espínola, senador por Corrientes, con un diferencial de -5,0%.

De este modo Paoltroni y Espínola, dos senadores del NEA, ocupan el podio del ranking de la mencionada consultora.

Peor diferencial de imagen

En el otro extremo, los senadores con peor diferencial de imagen a nivel nacional son: Oscar Parrilli, senador por Neuquén, con un diferencial negativo de -41,4%; seguido por Martín Lousteau, senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con -38,3%; y completa este podio negativo Juan Carlos Romero, senador por Salta, con -36,7%.

Mayor crecimiento

Respecto al mes de octubre, la senadora Sonia Rojas Decut, de Misiones, fue la que registró el mayor crecimiento en su diferencial de imagen con una mejora de +4,4 puntos porcentuales.

Mayor caída

En contraposición, la mayor caída del mes correspondió a Silvia Sapag, senadora por Neuquén, quien descendió -5,7 puntos.

La menos conocida

Nora del Valle Giménez, senadora por Salta, alcanza un 85,5% de respuestas Ns/Nc, según el estudio de CB Consultora.