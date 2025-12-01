Raúl Jalil: "Néstor Kirchner es muy parecido a Milei"

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, aseguró que Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández “siempre fueron distintos” al tiempo que sostuvo que el expresidente peronista “es muy parecido a Milei”

“Desde el vamos, Néstor y Cristina siempre fueron distintos y de ahí, también, en sus formas de gobernar. Yo creo que es muy parecido a Milei, según mi visión, por los temas sobre el manejo de los recursos y por el superávit”, sostuvo el mandatario catamarqueño.

PJ

Además consideró en declaraciones al canal Dnews difundidas por NA que “la agenda del peronismo tiene que estar enfocada en la producción, generar empleo y confianza en el país”.

“El peronismo no resolvió los problemas. Pero antes hay que hacer la autocrítica”, agregó en diálogo con el periodista Eduardo van der Kooy.

“El peronismo tiene que hacer una autocrítica y resolver sus problemas. Por el momento, hay que tratar de que el país salga adelante y que la gente mejore su calidad de vida, como hago en Catamarca”, insistió.

“Yo gobierno para la mayoría que me votó y para los que no lo hicieron, también”, aclaró Jalil.

Milei

También evaluó que Milei “ganó porque bajó la inflación y porque hay esperanza” al tiempo que subrayó que la gente “ya no discute el estilo, sino los resultados”.

Por último marcó algunas diferencias con el presidente al afirmar que “siempre tiene mejor resultado el diálogo que el conflicto”.

“Y yo, cada vez que tengo la posibilidad de decirle a algún funcionario que lo de (no hacer) las obras publicas va a traer un problema, lo hago”, cerró el gobernador.