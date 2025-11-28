El PJ sobre la reforma laboral de Milei: "Menos derechos, más horas de trabajo, salarios más bajos"

El Partido Justicialista (PJ) cuestionó la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei al asegurar que habrá “menos derechos, más horas de trabajo” y “salarios más bajos”.

Crónica de un despido anunciado

“Diagnóstico devastador”

“Argentina atraviesa un deterioro laboral sin precedentes desde la crisis de 2001. En apenas veinte meses, la destrucción del tejido productivo y del empleo formal ha expuesto la verdadera cara del modelo de Milei y Caputo: un ajuste que no busca la libertad, sino la sumisión a recetas extranjeras que ya han fracasado”, sostuvo en un comunicado partidario.

“El diagnóstico es devastador. Desde finales de 2023, se han cerrado más de 19.000 empresas (casi 30 por día) y se han destruido más de 276.000 empleos formales (más de 432 por día). No es un fenómeno aislado; es un ataque al corazón productivo nacional. La caída es transversal: golpea al transporte, la industria, el comercio y, muy especialmente, a la construcción, que ha perdido más del 16% de sus trabajadores registrados”, afirmó el PJ.

Además señaló que “el Gobierno intenta instalar una narrativa falsa de defensa a las PyMES”. “Sin embargo, los datos matan al relato: cierran las PyMES, pero las que más despiden son las grandes compañías. El 70% de los trabajadores expulsados provienen de las empresas más grandes. Las leyes laborales no son el problema; el problema es el desplome del consumo interno, los salarios pulverizados y la falta de crédito. Como la historia nos ha enseñado: cuando la economía no funciona, el primer ajuste lo paga el pueblo trabajador”, agregó.

“Reforma laboral”

“¿Hacia dónde nos lleva Milei?”, se preguntó. Para luego contestar: “La reforma laboral que impulsa el Gobierno no nace en Argentina, nace en Washington: es parte del pliego de condiciones del FMI. Ya hemos visto el resultado de la primera fase de su plan de flexibilización laboral, escondido en la Ley Bases: no sólo no creció el empleo, sino que la destrucción de puestos de trabajo se aceleró”.

“Ahora, buscan consolidar un modelo de precarización donde los trabajadores seguirán retrocediendo: menos derechos, más horas de trabajo, salarios más bajos”, remarcó en otra parte del documento.

“Los peronistas no nos oponemos a una reforma, nos oponemos a la precarización laboral disfrazada de reforma”, aclaró el PJ.

Uno de los despedidos de Essen: "Yo nunca falté, siempre trabajé"

Prioridades

Y luego enumeró tres prioridades: “recuperación del salario”, “reducción de la jornada laboral y soberanía del tiempo” y “reformas para reconocer derechos y actualizar regímenes laborales”.

“Apostamos a una modernización que no signifique precarizar, sino vivir mejor. La productividad no se logra con trabajadores atemorizados de ser despedidos, sino con trabajadores formados, protegidos y con capacidad de planificar su vida”, argumentó en otra parte del texto.

“Desde el Partido Justicialista reafirmamos: queremos un Estado que marque el rumbo y no legalice abusos. No seremos el laboratorio de precarización del FMI; seremos un ejemplo de trabajo digno y producción para el siglo XXI”, concluyó el PJ en el documento titulado "Sí al trabajo, no a la precarización laboral del FMI".