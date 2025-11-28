Jorge Asís sobre Cristina Fernández de Kirchner: "Yo jamás encanaría a un presidente"

El escritor Jorge Asís aseguró que él “jamás encanaría un presidente” al referirse a la situación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner que cumple una condena en su domicilio tras ser condenada en la causa Vialidad.

“Problemas viales”

"Con el rigor que la juzgás a Cristina Fernández, con ese rigor no te queda un minigobernador sin tobillera electrónica", afirmó el analista político.

“Esto no es tan simple. Vos no podés condenar a una presidente por problemas viales...te lo puede digitar un subsecretario”, agregó en declaraciones al canal de streaming “Gelatina”.

“Herencia política”

“El problema, esto me parece que es lo más profundo. La Doctora supo explotar la herencia política de Néstor Kirchner”, consideró Asís.

Aunque luego aclaró: “No supo interpretar la herencia compleja económica. Y el manejo político con la justicia fue bastante deficiente”.

Peronismo

Además se refirió a la actualidad del justicialismo. “Milei conoce muy bien el peronismo, trabajó para el peronismo, Milei estuvo en un think tank, en una fábrica de ideas cuando Guillermo Francos era presidente del Banco Provincia y estaba en la candidatura de Daniel Scioli. No es casualidad que Daniel Scioli hoy es funcionario de Milei”, analizó.

“Toda la clase política tiene que darse cuenta que no están con un aficionado, están con un tipo que sabe de este negocio. Y aparte tiene suerte”, concluyó al referirse al primer mandatario.