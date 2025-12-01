Valdés con Santilli: deudas millonarias y Presupuesto 2026 marcan el inicio del diálogo entre Corrientes y la Nación

El gobernador Gustavo Valdés y el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvieron una reunión en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno que marcó la reactivación del diálogo institucional entre Corrientes y el Gobierno nacional. En la posterior conferencia de prensa, Valdés destacó la "inmediatez" del contacto y la coincidencia con el Gobierno nacional en la necesidad de avanzar hacia el equilibrio fiscal.

Deuda histórica de coparticipación: $600 mil millones anuales

Valdés subió la cifra del reclamo de deuda millonaria y se centró en un reclamo histórico de Corrientes: la pérdida de un punto de coparticipación que sufrió la provincia en 1987.

El mandatario ratificó que la provincia nunca fue compensada, a diferencia de Buenos Aires y La Rioja.

“Ese 20% de la coparticipación de la provincia, equivale a unos 600 mil millones en pesos por año y vemos que a Corrientes le costó llegar”, comentó Valdés, insistiendo en que las puertas de diálogo para este tema están abiertas.

Valdés destacó que la provincia tiene equilibrio fiscal y no posee deuda para gastos corrientes, y advirtió que las provincias que "no lo tengan, tarde o temprano tendrán consecuencias". Remarcó, además, la coincidencia entre los gobernadores radicales y el Presidente de la Nación en este punto.

Presupuesto 2026 y un "verano movido" de reformas

El Presupuesto Nacional 2026 fue uno de los temas centrales del encuentro. Santilli confirmó que la iniciativa está alineada con la visión de equilibrio fiscal y no tener déficit.

El ministro se comprometió a llevarse una "larga tarea" en su agenda de trabajo para dar soluciones a los puntos planteados por el gobernador correntino.

Ambos coincidieron en la urgencia de reformas estructurales, especialmente la reforma laboral. Santilli enfatizó:

“Hace 15 años que Argentina no genera un puesto de trabajo formal neto... La idea es tener una modernización, que nos permita al ciudadano que está en la informalidad pasar a la formalidad”.

Santilli anticipó que esta agenda se integrará a las sesiones extraordinarias que comenzarán después del 10 de diciembre, prometiendo un "verano movido" para el Congreso.

Obras públicas y desarrollo Productivo

En cuanto a obras, el gobernador planteó como prioritarias la Autovía Ruta Nacional 12, el segundo puente Chaco-Corrientes y el Brazo Añacuá, lamentando no tener respuestas antes de finalizar su gestión.

Santilli reconoció la importancia del segundo puente como una "vía fundamental" y aseguró que pondrá ambas obras en su agenda para seguir de cerca su análisis y avance.

Valdés, por su parte, ratificó su propia agenda de desarrollo, enfocada en la necesidad de que el Gobierno nacional "trabaje la macroeconomía y que baje el riesgo país" para simplificar la burocracia de exportación y facilitar las inversiones con tasas bajas.