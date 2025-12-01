Perfil
Últimas noticias
NEA
ENCUENTRO

Valdés con Santilli: deudas millonarias y Presupuesto 2026 marcan el inicio del diálogo entre Corrientes y la Nación

Tras el encuentro con el ministro del Interior, el gobernador celebró la "inmediatez" en la apertura del diálogo, pero elevó a $600 mil millones anuales el reclamo por la deuda histórica de coparticipación que perdió Corrientes en 1987. Qué dijeron de las reformas laborales durante el "verano movido" de sesiones extraordinarias.

Valdés con Santilli
El gobernador se reunió con el ministro del Interior. | Gobernación

El gobernador Gustavo Valdés y el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvieron una reunión en el Salón Amarillo de Casa de Gobierno que marcó la reactivación del diálogo institucional entre Corrientes y el Gobierno nacional. En la posterior conferencia de prensa, Valdés destacó la "inmediatez" del contacto y la coincidencia con el Gobierno nacional en la necesidad de avanzar hacia el equilibrio fiscal.

Tn Platex cerró un área en Corrientes, despidió a 20 trabajadores y denuncian "importaciones indiscriminadas"

Deuda histórica de coparticipación: $600 mil millones anuales

Valdés subió la cifra del reclamo de deuda millonaria y se centró en un reclamo histórico de Corrientes: la pérdida de un punto de coparticipación que sufrió la provincia en 1987.

El mandatario ratificó que la provincia nunca fue compensada, a diferencia de Buenos Aires y La Rioja.

“Ese 20% de la coparticipación de la provincia, equivale a unos 600 mil millones en pesos por año y vemos que a Corrientes le costó llegar”, comentó Valdés, insistiendo en que las puertas de diálogo para este tema están abiertas.

Valdés destacó que la provincia tiene equilibrio fiscal y no posee deuda para gastos corrientes, y advirtió que las provincias que "no lo tengan, tarde o temprano tendrán consecuencias". Remarcó, además, la coincidencia entre los gobernadores radicales y el Presidente de la Nación en este punto.

Presupuesto 2026 y un "verano movido" de reformas

El Presupuesto Nacional 2026 fue uno de los temas centrales del encuentro. Santilli confirmó que la iniciativa está alineada con la visión de equilibrio fiscal y no tener déficit.

El ministro se comprometió a llevarse una "larga tarea" en su agenda de trabajo para dar soluciones a los puntos planteados por el gobernador correntino.

Ambos coincidieron en la urgencia de reformas estructurales, especialmente la reforma laboral. Santilli enfatizó:

“Hace 15 años que Argentina no genera un puesto de trabajo formal neto... La idea es tener una modernización, que nos permita al ciudadano que está en la informalidad pasar a la formalidad”.

Santilli anticipó que esta agenda se integrará a las sesiones extraordinarias que comenzarán después del 10 de diciembre, prometiendo un "verano movido" para el Congreso.

Gustavo Valdés reclama una deuda millonaria a Nación y exige discutir reformas estructurales

Obras públicas y desarrollo Productivo

En cuanto a obras, el gobernador planteó como prioritarias la Autovía Ruta Nacional 12, el segundo puente Chaco-Corrientes y el Brazo Añacuá, lamentando no tener respuestas antes de finalizar su gestión.

Santilli reconoció la importancia del segundo puente como una "vía fundamental" y aseguró que pondrá ambas obras en su agenda para seguir de cerca su análisis y avance.

Valdés, por su parte, ratificó su propia agenda de desarrollo, enfocada en la necesidad de que el Gobierno nacional "trabaje la macroeconomía y que baje el riesgo país" para simplificar la burocracia de exportación y facilitar las inversiones con tasas bajas.

También te puede interesar
En esta Nota