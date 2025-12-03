El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, encabezó la entrega de 30 viviendas y la habilitación de 6 kilómetros de asfalto en la localidad de Saladas. Durante el acto, el mandatario aprovechó para lanzar fuertes críticas a la política habitacional del Gobierno nacional, tanto a la gestión anterior como a la actual.

Valdés lamentó que, en el contexto económico actual, "hoy una vivienda cuesta muchísimo y es muy difícil acceder a una".

Críticas a la falta de recursos federales

El primer mandatario correntino recordó el antecedente del gobierno anterior, al que acusó de usar los fondos de vivienda con criterio político:

“Tuvimos un Gobierno nacional que no nos mandaba los recursos para hacer casas, ya que nos discriminaban porque no pensábamos igual”.

Ante esa falta de apoyo, Valdés recordó que la Provincia creó el Programa Oñondivé junto a los intendentes, a través del cual ya tienen 170 unidades habitacionales para entregar y 500 más en construcción.

La crítica se extendió a la actual gestión del presidente Javier Milei, a quien acusó de desinterés en el tema habitacional:

"Luego comenzó la actual gestión del presidente Javier Milei, que no cree en la construcción de las viviendas," afirmó.

Ante ese panorama, el Gobierno provincial debió tomar la responsabilidad que era del Fondo Nacional de Viviendas. Valdés detalló que las 30 casas entregadas en Saladas habían sido "dejado estas casas en un 33% de su construcción, así que las terminamos".

Inversión provincial y demanda habitacional

El interventor del Instituto de Viviendas de Corrientes (INVICO), Lizardo González, precisó que las 30 viviendas pertenecían al programa Casa Propia (dependiente de Nación), pero fueron terminadas con financiamiento 100% del Gobierno provincial, lo que implicó una inversión de más de $2 mil millones de pesos.

Las casas entregadas tienen 64 metros cuadrados, dos habitaciones, cocina-comedor, paredes bioclimáticas, cisterna y acceso integral.

El gobernador aseguró que la provincia continuará con su plan de construcción: “Vamos a seguir haciendo viviendas aquí, ya que Saladas tiene una demanda habitacional de 500 aproximadamente, porque es una localidad que crece”. Además, instó a la ciudad a generar una impronta de crecimiento a través de la producción, incentivando la madera, la miel, la forestación y la industria.