Argentina podría regresar al mercado internacional de bonos a principios de 2026

Las autoridades argentinas preparan su regreso a los mercados internacionales de bonos después de casi seis años, con la esperanza de emitir deuda a principios de 2026 si las condiciones siguen evolucionando a su favor, según fuentes con conocimiento del asunto.

Independientemente de si finalmente lo hacen o no, el mero hecho de que estén considerando la posibilidad pone de relieve la magnitud del cambio de rumbo que ha experimentado el país en los últimos dos meses.

En septiembre, el pánico se apoderó de los mercados argentinos ante el temor de los inversores de que el programa de austeridad fiscal del presidente Javier Milei se viera frustrado si la oposición reforzaba su control del Congreso. El peso se desplomó y los rendimientos de los bonos en dólares del país se dispararon por encima del 17%, lo que llevó a la administración Trump a enviar ayuda de emergencia a Milei para frenar la ola de ventas.

La estrategia funcionó. Primero, los mercados se estabilizaron y luego repuntaron con fuerza cuando el partido de Milei obtuvo más bancas en el Congreso de lo que esperaban los expertos en las elecciones de finales de octubre. Los rendimientos están ahora cerca del 10%, o cerca de seis puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Esto se acerca a un nivel en el que el ministro de Economía, Luis Caputo, ha señalado a los inversores que estaría dispuesto a emitir bonos, según personas al tanto del tema.

Argentina ha estado excluida del mercado desde que entró en default por tercera vez en este siglo durante la pandemia. Milei, un economista libertario, convirtió la recuperación del acceso al mercado a comienzos de 2026 uno de sus objetivos clave desde que asumió el cargo en 2023. Esto también le daría al país una inyección de dólares que podría utilizar para pagar deuda externa —Argentina tiene vencimientos por US$4.500 millones en enero y un monto similar en julio— y reconstruir sus deterioradas reservas de divisas.

“Probablemente no estemos tan lejos” del regreso de Argentina a los mercados globales, dijo Gorky Urquieta, codirector de deuda de mercados emergentes en Neuberger Berman. “Un rendimiento por debajo del 10% es el número mágico”.

Una nueva emisión sería probablemente solo un paso dentro de una serie de operaciones de deuda, según personas con conocimiento de las discusiones. Se están manteniendo conversaciones con varios bancos sobre opciones que podrían ayudar a reducir los diferenciales y permitir a Argentina emitir nueva deuda.

Entre las ideas se incluye una operación de recompra que se utilizaría para ofrecer un incentivo en efectivo a los inversores como parte de un canje de deuda, una operación de gestión de pasivos con una operación de recompra para obtener hasta US$5.000 millones y cubrir los vencimientos de enero usando bonos de importadores como garantía, y un canje de deuda por educación, similar a los acuerdos vinculados a la naturaleza que llevó a cabo Ecuador. Toda la información proviene de personas familiarizadas con las discusiones, que pidieron no ser identificadas porque las conversaciones no son públicas.

Caputo dijo a los inversores el mes pasado que Argentina planeaba recomprar bonos con vencimiento en 2029 y 2030, y señaló que pronto se anunciaría un plan completo, que incluiría una hoja de ruta para comenzar a acumular reservas de divisas.

El Ministerio de Economía no respondió a solicitudes de comentarios.

Argentina podría salir ahora a los mercados, especialmente dada la constante demanda de activos de alto rendimiento de mercados emergentes. Pero el gobierno espera una compresión de unos 100 a 150 puntos básicos en la curva de rendimientos, según personas familiarizadas con los planes, para que los costos se acerquen a lo que pagan las mayores empresas del país, entre el 7% y el 8%.

La aprobación de un paquete de reformas por parte del nuevo Congreso, que asumirá el 10 de diciembre con el partido libertario de Milei como el bloque más grande en la cámara baja, podría ser el detonante, agregaron las personas.

Argentina “saldrá al mercado”, afirmó Pramol Dhawan, jefe de gestión de carteras de mercados emergentes en Pacific Investment Management Co. “Probablemente será el próximo año, y llevarán a cabo una gestión de pasivos”.

El apetito por la deuda argentina ha sido evidente en las últimas semanas. Empresas y provincias han vendido más de US$4.000 millones en bonos en dólares desde las elecciones del 26 de octubre, en comparación con solo US$130 millones en los tres meses previos a la votación, según datos compilados por Bloomberg.

Y hay más en camino. La petrolera Vista Energy estaría buscando reabrir sus bonos el miércoles y prácticamente todas las provincias también estarían evaluando emitir pronto. La provincia de Santa Fe está realizando reuniones con inversores antes de una emisión prevista, y Chubut también estaría trabajando en una operación. Si Argentina liquida con éxito sus bonos 2029 y 2030, incluso nombres más riesgosos como Chaco podrían salir al mercado, agregó la fuente.

Los planes de Caputo de vender nueva deuda, anticipados a comienzos del año pasado, siempre fueron recibidos con cierto escepticismo. En ese momento, algunos títulos argentinos rendían cerca del 20% al medir el rendimiento yield-to-worst, una métrica que asume varios escenarios, pero no un default.

Incluso en medio del renovado optimismo, persisten dudas sobre las perspectivas de Argentina. Según algunos analistas, el país aún necesita aumentar sus reservas de dólares, para lo cual debe modificar el régimen cambiario que Caputo y Milei se han comprometido a mantener.

El economista de Barclays Ivan Stambulsky y el estratega Jason Keene dijeron en un informe difundido esta semana que, incluso si el país logra una operación de recompra para cubrir los pagos de enero, realiza una licitación para los bonos con vencimiento en 2029 y 2030 y recupera el acceso al mercado, seguirá necesitando compras “considerables” de dólares.

“Una mejora significativa de liquidez requiere compras agresivas de dólares, lo que creemos es poco probable con este régimen cambiario”, escribieron.

La última vez que Argentina regresó a los mercados crediticios mundiales, lo hizo a lo grande. El país vendió US$16.500 millones en bonos, estableciendo un récord de un solo día para un país en desarrollo. Los inversores presentaron ofertas por US$68.600 millones en deuda, y los rendimientos fueron inferiores a los de valores con calificación similar.

Le seguirían una docena de emisiones más, incluido un bono a 100 años, antes de caer nuevamente en default, por novena vez desde su independencia en 1816.

