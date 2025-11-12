“Soltar el tipo de cambio” o “resentir la actividad económica”: la disyuntiva del Gobierno ante la falta de reservas

La economista, Natalia Motyl, dialogó con Canal E e hizo hincapié en el escenario económico argentino y advirtió que el Gobierno “se encuentra en una encrucijada” marcada por la falta de reservas y la desconfianza en el peso.

Natalia Motyl explicó que, “la Argentina es una economía bimonetaria en la cual necesita un colchón de reservas bastante importante para poder sobrevivir, hoy lamentablemente no lo tiene y es el gran problema al cual se enfrenta el Gobierno”.

Cuál es el monto de atesoramiento del sector privado

Asimismo, subrayó que, “en los últimos meses ha aumentado lo que es el atesoramiento del sector privado en dólares, estamos hablando de números que van de entre 25.000 millones de dólares a 30.000 millones de dólares, es histórico el atesoramiento en pocos meses”. Según dijo, esto “genera un drenaje no solamente por vía de las importaciones, turismo, estamos hablando del sector privado que sigue ahorrando en dólares y ante un Gobierno que lamentablemente no está pudiendo acumular estos dólares”.

Para Motyl, el gran desafío es definir “cómo hacer el Banco Central para acumular ese colchón necesario de dólares, tanto para poder pagar la deuda que tiene, los vencimientos de capitales y los intereses del próximo año, como también para poder seguir poniendo ese poder de fuego ante cualquier cimbronazo”. En ese sentido, sostuvo que el Gobierno debe decidir “entre soltar el tipo de cambio” o “resentir la actividad económica”.

Las complejidades de acumular dólares

A su vez, explicó que, “si el Gobierno quiere acumular dólares vía deuda, emitiendo deuda en dólares, el precio relativo en relación de los transables a los no transables va a generar que los no transables aumenten. Eso va a generar una apreciación cambiaria que inevitablemente te va a llevar a un recrudecimiento de lo que es la actividad económica”.

Por otro lado, la economista comentó que, “si deciden comprar dólares emitiendo pesos, esos pesos van a generar una presión continua a lo que es el tipo de cambio e inevitablemente una suba del tipo de cambio. Te va a impactar posteriormente sobre los precios”.

También consideró que actualmente “tenemos una paz cambiaria por una cuestión de elecciones”, pero advirtió que, “a partir del próximo año vamos nuevamente a tener volatilidades en el mercado cambiario”.