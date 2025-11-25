Caputo anticipó a empresarios británicos que "2026 será un año espectacular"

El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al secretario de Política Económica, José Luis Daza, y su par de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, mantuvo una reunión con representantes de firmas británicas que operan en la Argentina y aseguró que “2026 será un año espectacular”.

En el marco del encuentro, Caputo sentenció su optimismo por el 2026 debido a que se está dando una “convergencia de factores políticos, económicos y sociales muy positivos”.

También se refirió a las leyes que enviará el Ejecutivo al Congreso, en el marco de las sesiones extraordinarias que se realizarán a fin de año. En ese sentido, el funcionario indicó que esos proyectos actuarán como “señal” de que el Gobierno seguirá por el rumbo de orden macroeconómico y rebaja de impuestos.

Detalladamente, hizo hincapié en la reforma laboral y el proyecto de Presunción de Inocencia Fiscal. Sostuvo que las propuestas legislativas permitirán “incentivar la formalización y generar más empleo”.

En la misma línea, destacó que se fomentará el desarrollo del mercado de capitales y afirmó que el crecimiento de los países se produce “a través del crédito”.

Por otro lado, aseguró que la competitividad no depende de un dólar alto, sino que es consecuencia de la baja de impuestos. “La mejor forma de ganar competitividad es bajar impuestos y no mediante un dólar alto”. “Por eso es tan importante seguir creciendo para poder devolverle el crecimiento a las empresas y a la gente”, añadió.

Por su parte, Daza sostuvo que “tras la elección legislativa y el apoyo al programa económico se está registrando una aceleración de proyectos de inversión”. “Estos proyectos son muy definitorios y pueden acelerar los procesos expansivos de crecimiento”, indicó el Secretario.

En tanto, Lavigne brindó precisiones en relación a la situación del comercio internacional entre la Argentina y el Reino Unido. También, explicó que las medidas implementadas por el Gobierno Nacional permitieron generar previsibilidad y transparentar las operaciones del intercambio comercial entre los países.

Finalmente, Caputo destacó la importancia de este tipo de reuniones que “permiten fortalecer el diálogo y que se sepa de primera mano lo que necesita cada sector”. “Desde el inicio de la gestión y producto de muchos de estos encuentros se han implementado acciones, en la medida que hemos podido, que han favorecido a distintos sectores de la economía”, concluyó.

La mirada empresarial

Los representantes británicos valoraron positivamente la rebaja de impuestos nacionales y plantearon que aún existe una gran presión fiscal por parte de provincias y municipios que aplican tributos distorsivos a las empresas. En este sentido, manifestaron que estos impuestos perjudican a las empresas y le quitan competitividad a la economía.

Estuvieron presentes representantes de CePu; Terminal Zárate; BritCham; Steplix; Lake Resources; John Crane; Banco Galicia; British Airways; Diageo; BAT; G4S; BMW Mini; Bruchou; Beccar Varela; AstraZeneca; PUENTE; Schroders; Harbour Energy; Hospital Británico; MSU Energy; SMS; Río Tinto; EY; Haleon; WTW; Firts Capital Advisors; Pan American Energy; y la Embajada Británica Argentina.