Orlando Ferreres sobre el panorama cambiario en 2026: “Yo creo que va a ser un año para acumular reservas”

El economista, Orlando Ferreres, dialogó con Canal E y se refirió al cierre del año económico, la evolución del dólar, las perspectivas legislativas para 2026 y el rol clave de la acumulación de reservas.

Orlando Ferreres se refirió al precio del dólar en diciembre y sobre si la divisa superaría los $1.500, aseguró: “Va a aumentar algo, pero tampoco va a pasar los 1.500, 1.520”. Sobre la misma línea, remarcó que, “va a estar dentro de las cifras que Caputo está previendo para el cierre del año, que es la banda superior y no pasarse de la misma mayormente”.

Mejoras en el Congreso para el Gobierno

Sobre las perspectivas políticas y económicas para el año próximo, describió un escenario de mayor fortaleza institucional para el Gobierno: “La situación en el Congreso ha mejorado mucho para el Gobierno”. También destacó que, “la situación será muy pareja con respecto a la oposición y eso beneficia mucho porque ya no podrían encontrar los dos tercios como para poder destituir a Milei”.

En cuanto a las reformas estructurales pendientes, Ferreres se detuvo especialmente en la cuestión laboral: “La ley laboral tendría que salir en algún momento de diciembre de este año o los primeros meses del año que viene”. Además, planteó que, “acá en Argentina es toda la vida trabajada por el obrero, de manera tal que es muy complicado eso para las empresas PyMEs”.

“A veces se exagera el número de ingresos brutos y eso evidentemente no corresponde de acuerdo con la ley de la Argentina”, describió, aunque reconoció la complejidad de compensar a las provincias.

Crece la necesidad de fortalecer las reservas

El entrevistado hizo hincapié en la necesidad urgente de fortalecer las reservas netas del Banco Central: “Yo creo que va a ser un año para acumular reservas, es fundamental eso”. En ese sentido, expresó que, “lo que se acumula por la parte comercial se va gastando en todo lo que es inversiones de atesoramiento”.

Luego, manifestó que, “las reservas en general no aumentaron, salvo por préstamos del swap de China, de Estados Unidos, del FMI, pero mayormente prestadas, no son propias”. A su vez, comentó que la acumulación de reservas requiere tiempo y una estrategia sostenida: “Se hace a través del tiempo y con una estrategia seguida por este gobierno y los que siguen”.