Scott Bessent canceló su viaje a la Argentina tras la decisión de Milei de no ir al sorteo del Mundial en Estados Unidos

Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, decidió suspender la visita que tenía previsto realizar a la Argentina la semana que viene. La decisión del funcionario se conoció después que el presidente Javier Milei cancelara su participación en el sorteo del Mundial 2026 que se hará este viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center, en la ciudad de Washington.

Según la agencia Noticias Argentinas, a la administración de Donald Trump no le habría gustado lo que hizo el máximo líder de La Libertad Avanza. Originalmente, Milei había dicho que viajaría para formar parte de este evento, ocupando un sitio de relevancia junto al mandatario republicano, al ser Argentina el campeón mundial de fútbol vigente; sin embargo, la semana pasada, canceló su visita tras conocerse varios escándalos que salpicaban a Claudio “Chiqui” Tapia, el presidente de la AFA que también estaría presente en el sorteo.

Claudio "Chiqui" Tapia

En este contexto, es importante recordar que, a finales de octubre, luego de la victoria electoral conseguida por La Libertad Avanza, Bessent anunció que visitaría nuestro país antes que terminara el año.

El funcionario estadounidense jugó un rol fundamental para el gobierno de Milei, porque se encargó de concretar el swap con el Banco Central de la República Argentina y además intervino en el mercado local comprando compra pesos, antes y después, de los comicios.

Tras el triunfo de LLA en octubre, el secretario del Tesoro de Estados Unidos escribió en su cuenta de X: “Ayer, desde Corea del Sur, hablé con el presidente Javier Milei para felicitarlo por la histórica victoria de La Libertad Avanza en las elecciones intermedias. Su fortaleza y visión infunden esperanza a una nueva generación de argentinos".

Y agregó: "Tras el liderazgo del presidente Donald Trump, el mensaje de libertad económica del presidente Milei resuena en todo el hemisferio occidental y marca la pauta en América Latina. Los mercados deberían acoger con facilidad y entusiasmo la financiación de la República para 2026. necesidades”.

Milei le respondió agradeciéndole que pronto visitaría nuestro país: “Gracias, secretario Bessent, por sus amables palabras y su apoyo incondicional. El pueblo argentino se ha manifestado con contundencia a favor de la libertad económica y la prosperidad, y agradecemos este reconocimiento. Esperamos continuar trabajando juntos, guiados por los principios de la libertad, para impulsar un crecimiento sin precedentes en nuestro hemisferio. Me alegra saber que pronto volverá a visitar Argentina. Esperamos su llegada con mucha ilusión y le daremos la bienvenida con los brazos abiertos. ¡MAGA!”.

Scott Bessent anunciando que compró pesos argentinos

Las razones de Milei para cancelar su viaje al sorteo del Mundial en Washington

Desde el Gobierno le dijeron a la agencia Noticias Argentinas que el presidente decidió no ir a Estados Unidos como una “respuesta silenciosa” por los escándalos que salpican a la AFA y su presidente. Esta cancelación ocurrió luego de la tensión generada por el “PDFgate” (un documento que, supuestamente, fue adulterado para sancionar a Estudiantes de La Plata) y la denuncia de la DGI contra la financiera “Sur Finanzas”, presuntamente vinculada a Tapia.

La Justicia ordenó allanamientos en la financiera asociada al "Chiqui" Tapia y en el Club Banfield

La Dirección General Impositiva (DGI) acusó a “Sur Finanzas”, el pasado 25 de noviembre, por supuesta evasión y lavado de dinero. La denuncia fue hecha en la Fiscalía Federal número 2 de Lomas de Zamora y dice que la empresa se habría usado para lavar activos por un monto que superaría los 810.000 millones de pesos.

