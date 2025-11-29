El impacto en las colonias

Además del caso Epstein, en pleno desarrollo, el movimiento MAGA ha enfrentado controversias y escándalos en diversos frentes. Veamos esto brevemente.

* Cuestionamiento de las elecciones de 2020: el núcleo de la controversia del movimiento MAGA es la persistente, aunque infundada, afirmación de que hubo un fraude generalizado en las elecciones presidenciales de ese año.

* Juicios contra colaboradores: varios asociados de Donald Trump han enfrentado y siguen enfrentando problemas legales graves relacionados con los esfuerzos para anular los resultados electorales. Un ejemplo notable es el caso contra su exabogado Rudy Giuliani en Arizona y otros estados.

* Cargos de subversión electoral: el propio Donald Trump se ha enfrentado a múltiples acusaciones, incluyendo cargos federales y estatales (específicamente en Georgia), por sus intentos de interferir con la certificación del conteo de votos y presionar a funcionarios electorales, como se vio en la llamada al secretario de Estado de Georgia.

* Escándalo Stormy Daniels: Este caso, que resultó en la condena de Trump por falsificación de registros comerciales, se originó a partir de pagos realizados para silenciar a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels sobre una supuesta relación, poco antes de las elecciones de 2016. La gestión y el encubrimiento de estos pagos se convirtió en un importante escándalo ético y legal.

* Investigaciones de negocios: Trump y su organización han enfrentado numerosas investigaciones civiles y penales relacionadas con sus prácticas comerciales, tasas de propiedades y pago de impuestos, lo que ha llevado a multas significativas y ha dañado la imagen de transparencia que el movimiento a veces intenta proyectar.

* Conducta de representantes individuales: varios legisladores y figuras públicas asociadas con el movimiento MAGA han enfrentado sus propios escándalos, desde acusaciones de comportamiento poco ético y uso indebido de fondos de campaña hasta controversias por declaraciones extremistas, que a menudo son criticadas tanto por la oposición como por algunos sectores del propio partido.

* Postura ante conflictos internacionales: existen desacuerdos sobre la política exterior, básicamente sobre el apoyo al Estado de Israel y el comportamiento del lobby sionista norteamericano, incluyendo el intento de intervención en Irán y la ayuda a Ucrania, lo que genera debates sobre si el movimiento está abandonando su promesa de relativo aislacionismo de “America first”.

* El impacto en La Argentina

Estos escándalos y controversias, sumados a las luchas internas, han generado críticas y han puesto en tela de juicio la coherencia y la viabilidad a largo plazo del movimiento MAGA.

Por otra parte, la economía estadounidense no reacciona como se esperaba y los niveles salariales, de empleo y distribución –entre otros indicadores– empeoran respecto al punto de arranque tras la salida de Joe Biden.

Es notorio que Javier Milei esta alineado ya no con “la política exterior de Trump”, sino con la del ala “globalista” de la coalición, entre quienes se encuentran el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y Marco Rubio, por citar dos nombres familiares.

Es un ala poderosa, maneja un proyecto estratégico agresivo de cambios de régimen y sostiene la política exterior de Israel en Oriente Medio, sin condicionamientos.

Sin embargo, el ala “nacionalista”, con referencia central en el legendario Steve Bannon y comunicadores muy populares como, por caso, Tucker Carlson, tiene fuerte impacto en la formación de opinión pública.

Mucha incidencia sobre los electores originales de MAGA, en particular los jóvenes y los ya míticos “trabajadores blancos desempleados” del Cinturón del Óxido (Illinois, Indiana, Michigan, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Virginia occidental y Wisconsin, partes de Iowa, Kentucky, Misuri, Maryland y Nueva Jersey, que a veces se incluyen en definiciones amplias).

De cómo resulte esta disputa interna en la actual coalición de gobierno estadounidense depende el rumbo que asumirá la política doméstica y exterior de la administración Trump, pero desde el punto de vista local, el actual gobierno “libertario” también será sacudido decisivamente por este conflicto intra-MAGA, aún con resultados inciertos.

De más está decir que la autonomía del actual gobierno nacional respecto a esta interna es igual a cero. Delicias de ser colonia.

*Director de Consultora Equis.