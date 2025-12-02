Javier Milei consagra la “Doctrina Bullrich”: Monteoliva, la heredera natural, juró en el Salón Blanco

Javier Milei volvió a convertir una jura ministerial en un gesto político. Este mediodía, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, Alejandra Monteoliva recibió el juramento como nueva ministra de Seguridad. No fue una ceremonia rutinaria: fue la consagración de una continuidad ideológica y operativa. Monteoliva no llega para inaugurar nada, sino para garantizar la supervivencia de una marca registrada del oficialismo: la “Doctrina Bullrich”.

El Presidente, que en materia de seguridad delegó desde el inicio buena parte de la arquitectura conceptual en Patricia Bullrich, eligió a la funcionaria que mejor encarna ese legado. No solo por afinidad técnica: Monteoliva es, desde hace años, la colaboradora más cercana de la exministra en cuestiones de seguridad interior. Su ascenso estaba escrito desde que Bullrich anunció que asumía su banca en el Senado. "Es la continuidad de la política que venimos haciendo y la doctrina Bullrich está más fuerte que nunca" sostuvo Alejandra Monteoliva después de la Jura.

La nueva ministra tiene un perfil híbrido poco habitual en la política argentina. Politóloga, formada en la Universidad Católica de Córdoba, con un máster en desarrollo regional en Colombia, construyó su carrera entre organismos internacionales, consultorías y gestiones provinciales. Su experiencia en programas de seguridad en Colombia, Honduras y El Salvador la convirtió en una figura respetada en el circuito latinoamericano del orden público.

Pero su nombre cobró notoriedad nacional en 2015, cuando Bullrich —en su primera etapa como ministra de Seguridad de la Nación— la convocó para dirigir la estratégica Dirección Nacional de Operaciones. Desde aquel momento, Monteoliva se convirtió en parte del “núcleo duro” de confianza de la actual senadora. Volvieron a trabajar juntas en 2024, cuando Milei devolvió a Bullrich al ministerio y Monteoliva desembarcó como secretaria de Seguridad, una posición desde la cual manejó la operatividad diaria de las fuerzas federales.



Ese recorrido explica por qué, para los círculos más íntimos del Gobierno, su nombramiento es sinónimo de continuidad. No habrá volantazo ni corrección de rumbo. Monteoliva viene a ejecutar —en términos estrictos— la doctrina que Bullrich instaló como identidad y que el Presidente reivindica públicamente: tolerancia cero, despliegue territorial, estandarización de procedimientos y consolidación del mando político sobre las fuerzas. Un esquema de conducción que Milei considera central para sostener su promesa de “orden” en tiempos de volatilidad social.

Sin embargo, toda continuidad también arrastra sus sombras. Monteoliva carga con los antecedentes de su paso por el Ministerio de Seguridad de Córdoba en 2013, bajo la gobernación de José Manuel de la Sota. Su renuncia tras el acuartelamiento policial que derivó en saqueos dejó una marca que algunos sectores del propio oficialismo preferirían olvidar. Críticos persistentes advierten que aquella crisis reveló déficits de conducción que ahora se pondrán a prueba en una escala mucho mayor.

Milei, que necesita transmitir control en un gabinete donde los cambios son más frecuentes de lo que desearía, eligió un relevo que no desafía ni interpela. La nueva ministra asume con un mandato explícito: que nada cambie. El tiempo dirá si eso, en materia de seguridad, es una fortaleza o una vulnerabilidad.

