Por qué Monteoliva podría sumar $ 181 mil millones extra en 2026

Durante la presentación de lo que será la nueva Agencia Nacional de Migraciones, que dependerá del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich, a cargo de esta cartera hasta el 1° de diciembre, afirmó que la Argentina va hacia una nueva forma de administrar sus políticas y que esta es “una práctica habitual en todo el mundo”.

El traspaso de funciones desde el Ministerio del Interior a la órbita de Seguridad no solamente significa un cambio de paradigma: también implica mayor poder y recursos. Según los datos del presupuesto abierto, la Dirección Nacional de Migraciones cuenta, a noviembre de 2025, con un total de $ 150 mil millones. En 2026 –si se aprobara el proyecto tal como lo presentó originalmente el Ejecutivo– tendría disponibles unos $ 181 mil millones.

Bullrich mencionó como ejemplos a seguir los de la Unión Europea y Estados Unidos, entre otros. En estos casos tampoco se trata solamente de un cambio de modelo: la industria de control fronterizo mueve miles de millones de dólares al año. Según un ensayo reciente publicado por el Mixed Migration Centre (MMC, un centro especializado en la investigación sobre el tema) el negocio representó, durante 2025, unos 70 mil millones.

Esta industria, explican desde la Fundación por Causa, “tiene su origen en las políticas de control de la UE y sus Estados miembros, y es un negocio multimillonario que se financia con dinero público”. Funciona con un reducido número de empresas que venden al Estado productos y servicios que van desde “vallas fronterizas, cámaras de seguridad y centros de detención hasta uniformes y traductores”.

Un reporte del Transnational Institute (TNI) identifica a 23 compañías como las principales beneficiarias de este nuevo prototipo: la mayoría son estadounidenses, pero también figuran como las más importantes algunas de Israel y Francia. Entre ellas están Geo Group y CoreCivic, que manejan los centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas en Estados Unidos y que, según Forbes, luego de la victoria de Trump, experimentaron un incremento superior al 75% en el valor de sus acciones.

El documento elaborado por Fortune también destaca como beneficiaria a Northrop Grumman Corporation, que en 1999 fue adjudicada por el gobierno de Carlos Menem para el desarrollo de un Plan Nacional de Radarización del espacio aéreo que finalmente no se concretó.

Otro sector del mercado es el de las “fronteras inteligentes”: el que presta servicios en una gran variedad de tecnologías, como la biometría (detección de huellas dactilares y reconocimiento de iris) y los sistemas de rastreo de teléfonos y redes sociales.

Por último, señalaron, los servicios de asesoramiento y auditoría “son un aspecto más oculto”, pero pueden influir en la elaboración de estas políticas que son tendencia en gran parte del mundo. En todos los casos, concluyeron, “el financiamiento depende de nuestro dinero”.

En el anuncio de la nueva agencia, Bullrich aclaró que Argentina se encuentra en un lugar privilegiado, y que logró controlar el avance del crimen organizado. Casi inmediatamente después afirmó: “Ustedes saben que esta realidad hoy nos sobrepasa”. Sea como sea, de los $ 181 mil millones previstos para 2026, la Dirección de Migraciones contaba con $ 164 mil millones para la función de control de ingresos y egresos, y con $ 3.812 millones para el fortalecimiento tecnológico.