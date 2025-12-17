Compras de Navidad: el beneficio de ANSES que sigue activo para jubilados y pensionados

La llegada de diciembre suele venir acompañada de un aumento significativo en los gastos cotidianos, impulsado por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. En ese contexto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó que continúa activo un beneficio económico que permite a jubilados y pensionados ahorrar en las compras de fin de año y aliviar el impacto en el presupuesto mensual.

Se trata del programa Beneficios ANSES, una iniciativa que ofrece descuentos directos en comercios adheridos de todo el país y que está destinada a quienes perciben jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales a través del organismo.

Qué es el programa Beneficios ANSES y cómo funciona

Beneficios ANSES es un sistema de descuentos automáticos que se aplica en más de 7.000 comercios de distintos rubros, entre ellos supermercados, farmacias, perfumerías y locales de artículos de limpieza. El programa permite acceder a rebajas de hasta el 10% en compras generales y de hasta el 20% en productos seleccionados, según el comercio y el rubro.

El mecanismo es simple: el descuento se aplica de manera automática al pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se cobra la prestación. No se requieren cupones, inscripciones ni gestiones adicionales. En algunos casos, el reintegro se refleja en el momento del pago y, en otros, puede acreditarse dentro de las 24 horas posteriores.

Quiénes pueden acceder al beneficio

El programa está disponible para:

- Jubilados y pensionados del sistema previsional

- Titulares de asignaciones sociales que cobran a través de ANSES

El único requisito es utilizar la tarjeta de débito vinculada a la cuenta bancaria del beneficio.

Supermercados adheridos con descuentos vigentes

Entre las principales cadenas que participan del programa se encuentran:

- Disco y Jumbo: 10% en todos los rubros y 20% en perfumería y limpieza, sin tope.

- Vea: 10% general y 20% en perfumería y limpieza, sin tope.

- Coto: 10% en todos los rubros, sin tope.

- La Anónima: 10% en todos los rubros, sin tope.

- Josimar: 15% en todos los rubros, sin tope.

- Carrefour: 10% con un tope de reintegro de $35.000.

- Día: 10% con un tope de $2.000 por compra, acumulable con otras promociones.

Las condiciones pueden variar según el comercio y no siempre son acumulables con otras ofertas internas.

Cómo consultar los comercios habilitados

El listado completo y actualizado de comercios adheridos se puede consultar en el sitio oficial de ANSES. Allí es posible filtrar la búsqueda por provincia, localidad o rubro, lo que permite planificar las compras y maximizar el ahorro durante las fiestas.

Promociones bancarias que se pueden combinar

En algunos casos, los descuentos de Beneficios ANSES pueden complementarse con promociones bancarias vigentes. Por ejemplo:

- Banco Nación: reintegros adicionales en compras realizadas con tarjeta de débito o crédito, o mediante la app BNA+ MODO, con topes semanales y mensuales.

- Banco Galicia: descuentos en supermercados, farmacias y ópticas, con posibilidad de pagar en cuotas sin interés, según condiciones y topes establecidos.

Estas combinaciones permiten potenciar el ahorro en un mes marcado por mayores gastos, especialmente para quienes dependen de ingresos fijos.

lv / lr