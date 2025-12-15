ANSES: Quiénes cobran este lunes 15 de diciembre y cómo quedan los montos con aguinaldo y bono

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este lunes 15 de diciembre con el calendario de pagos correspondiente a diciembre 2025. En esta jornada se acreditan haberes de jubilaciones, pensiones, asignaciones y pensiones no contributivas, con montos actualizados por movilidad, el pago del medio aguinaldo y un bono extraordinario de $70.000 destinado a los sectores de menores ingresos.

Las liquidaciones responden al último ajuste oficial, que aplicó un incremento del 2,34% según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Los pagos se realizan mediante transferencia directa y se organizan de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario.

Jubilaciones y pensiones que cobran hoy

En el caso de las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, cobran hoy las personas con DNI terminados en 6 y 7. Este grupo recibe el haber mensual actualizado, el medio aguinaldo correspondiente y el bono extraordinario, por lo que la jubilación mínima alcanza en diciembre los $581.319,39, sumando todos los conceptos del mes.

También acceden hoy al cobro quienes perciben haberes superiores al mínimo y cuentan con DNI finalizado en 6 o 7. En estos casos, la acreditación incluye el aumento por movilidad y el medio aguinaldo, sin el refuerzo adicional.

Asignaciones familiares, AUH y Asignación por Embarazo

Durante esta jornada, ANSES deposita la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo a los titulares con DNI terminado en 6. El pago contempla la actualización de diciembre y, cuando corresponde, los complementos sociales como la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1000 Días.

La Asignación por Embarazo también se acredita hoy a las titulares con DNI finalizado en 6, con el monto ajustado según la movilidad vigente.

Pensiones No Contributivas y pagos especiales

Las Pensiones No Contributivas (PNC) se abonan este lunes a los beneficiarios con DNI terminados en 8 y 9. Estas prestaciones incluyen el incremento por movilidad, el medio aguinaldo y el bono extraordinario previsto para diciembre.

En paralelo, las asignaciones de pago único por nacimiento, adopción y matrimonio continúan abonándose desde el 10 de diciembre y se extenderán hasta el 12 de enero, sin orden por terminación de DNI. El mismo esquema se aplica a las asignaciones familiares vinculadas a pensiones no contributivas.

Cuánto se cobra en jubilaciones y pensiones en diciembre

Con el aumento del 2,34%, el haber mínimo garantizado quedó fijado en $340.879,59, mientras que el haber máximo asciende a $2.293.796,92. La Prestación Básica Universal (PBU) se ubica en $155.936,86 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) alcanza los $272.703,67.

Con aguinaldo y refuerzos, la jubilación mínima totaliza $581.319,39, la jubilación máxima llega a $3.440.695,38 y la PUAM asciende a $479.055,51 durante diciembre.

Las Pensiones No Contributivas por Invalidez y Vejez perciben $238.615,71, monto que se eleva a $427.923,57 al sumar aguinaldo y bono. En tanto, la Pensión para Madres de siete hijos también alcanza en diciembre los $581.319,39.

Asignaciones y complementos sociales vigentes

Las asignaciones familiares y universales se actualizaron en un 2,34%, con valores que varían según el Ingreso del Grupo Familiar y la zona geográfica. La AUH se ubica en $122.471,72 por menor, con el pago mensual del 80%, mientras que la asignación por hijo con discapacidad asciende a $398.775,21. La Asignación por Embarazo quedó establecida en $122.467.

Entre los complementos sociales continúan vigentes la Tarjeta Alimentar, con montos diferenciados según la cantidad de hijos, y el Complemento Leche – Plan 1000 Días, destinado a familias con niños menores de tres años.

Requisitos y continuidad del calendario

Desde ANSES recuerdan que quedan excluidas de las asignaciones las familias en las que alguno de sus integrantes registre ingresos individuales superiores a $2.511.024, independientemente del ingreso total del grupo familiar. El calendario de pagos continúa durante la semana, respetando la terminación del DNI y contemplando todos los refuerzos y actualizaciones previstos para diciembre.

LV / lr