ANSES:quiénes cobran hoy 12 de diciembre, jubilaciones, pensiones y asignaciones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) retoma este viernes 12 de diciembre de 2025 el calendario de pagos correspondiente al último mes del año. Diciembre incluye un aumento del 2,34%, la acreditación del bono extraordinario de $70.000 y la segunda cuota del aguinaldo, lo que incrementa significativamente los ingresos de jubilados, pensionados y titulares de asignaciones.

ANSES: de cuánto es la PUAM en diciembre 2025 con el aumento, el bono y el aguinaldo

La actualización responde a la fórmula de movilidad previsional, que ajusta los haberes según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre. Este incremento impacta en las jubilaciones mínimas y máximas, las Pensiones No Contributivas (PNC) y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Quiénes cobran hoy viernes 12 de diciembre – Anses

Jubilaciones y pensiones mínimas

- DNI terminados en 4

Pensiones No Contributivas (PNC)

- DNI terminados en 6 y 7

- DNI terminados en 8 y 9

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

- DNI terminados en 3

Asignación por Embarazo

- DNI terminados en 2

Aumentos, bono y aguinaldo: cuánto cobra cada grupo

En diciembre, la jubilación mínima asciende a $340.879,59, que con el bono extraordinario y el aguinaldo llega a un total de $581.319,38. El refuerzo de $70.000 se acredita de manera automática y, para quienes cobran más que el haber mínimo, se paga de forma proporcional hasta alcanzar un tope de $410.879,59.

ANSES: quiénes cobran este martes 9 de diciembre con aumento, bono y aguinaldo

La PUAM pasa a $272.703,67, mientras que las PNC por invalidez o vejez suben a $238.615,71, valores que también reciben el bono y el aguinaldo correspondiente. En el caso de las madres de siete hijos, el haber equivale a la jubilación mínima, por lo que el monto total supera los $580 mil.

Montos actualizados de AUH y asignaciones familiares

La Asignación Universal por Hijo se ubica en $97.993,42, mientras que la AUH por discapacidad alcanza $319.082,20. En tanto, los montos de la Asignación Familiar por Hijo varían según el ingreso del Grupo Familiar:

- IGF hasta $926.676 → $61.251,51

- IGF entre $926.676 y $1.359.061 → $41.315,68

- IGF entre $1.359.061 y $1.569.083 → $24.989,38

- IGF entre $1.569.083 y $4.907.218 → $12.891,77

Para los casos de discapacidad, las asignaciones oscilan entre $199.433,03 y $89.042,86, dependiendo del nivel de ingresos.

ANSES lanzó un importante recordatorio para jubilados: cómo designar a un apoderado para gestionar trámites y cobros

Asignación por Embarazo: cuánto se paga hoy

El monto general es de $97.993,60, mientras que en zona austral asciende a $127.392. Como ocurre habitualmente, el 80% se cobra mes a mes y el 20% restante se libera al presentar la Libreta de Asignación Universal.

Cómo seguir el calendario de pagos

Anses recuerda que los haberes permanecen acreditados en las cuentas bancarias después de la fecha asignada, por lo que no es necesario retirarlos el mismo día. El calendario completo de diciembre puede consultarse en anses.gob.ar o mediante la aplicación Mi Anses.

