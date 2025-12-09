ANSES: quiénes cobran este martes 9 de diciembre con aumento, bono y aguinaldo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inicia este martes el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones con los montos actualizados, correspondientes al aumento de movilidad de diciembre, y la incorporación del aguinaldo. Para un sector de beneficiarios también se suma el bono extraordinario de $70.000 dispuesto por el Gobierno para reforzar los ingresos de quienes perciben haberes más bajos.
El organismo previsional detalló que diciembre representa uno de los meses de mayor impacto económico para los titulares, ya que coinciden el incremento trimestral, el Sueldo Anual Complementario (SAC) y, en algunos casos, el refuerzo adicional.
Aumentos y extras: así quedan los haberes desde diciembre
Con la actualización vigente, las prestaciones del sistema previsional se ajustan de la siguiente manera:
Jubilación mínima: $340.879,59
Jubilación máxima: $2.293.796,92
PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $272.703,67
Pensión No Contributiva: $238.615,70
Para todas estas categorías, ANSES confirmó que el aguinaldo de diciembre se pagará junto con el haber mensual.
Además, en el caso de jubilados y pensionados con haberes mínimos, el cobro se completa con el bono de $70.000, siempre que cumplan con los requisitos socioeconómicos. Con estos complementos, las cifras finales quedan así:
Jubilación mínima + bono + aguinaldo: $581.319,39
PUAM + bono + aguinaldo: $479.055,51
Pensión No Contributiva + bono + aguinaldo: $427.923,57
El beneficio extra no alcanza a todos los titulares: un grupo de jubilados y pensionados con ingresos superiores queda excluido del refuerzo.
Asignaciones familiares y universales: montos vigentes de diciembre
Las familias que perciben asignaciones de ANSES también reciben actualización. Los valores quedan establecidos así:
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $122.492 por menor
- AUH por discapacidad: $398.853
- Asignación Familiar por Hijo: $61.252
- Asignación Familiar por Hijo con discapacidad: $199.434
Además, los titulares de la AUH continúan accediendo a la Tarjeta Alimentar y al Complemento Leche, ambos depositados en las mismas fechas del calendario mensual.
Quiénes cobran este martes 9 de diciembre
Este 9 de diciembre comienzan los pagos para dos grupos clave del sistema de ANSES:
Jubilaciones y pensiones que no superan la mínima
- DNI terminados en 0: cobran hoy
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: cobran hoy
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: cobran hoy
Además, el pago de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas también se inicia este 9 de diciembre para todas las terminaciones de documento.
Calendario completo de pagos de diciembre 2025
A lo largo del mes, ANSES realizará los depósitos según terminación del DNI y tipo de prestación.
Jubilaciones y pensiones que no superan la mínima
DNI 0: 9 de diciembre
DNI 1: 10 de diciembre
DNI 2 y 3: 11 de diciembre
DNI 4 y 5: 12 de diciembre
DNI 6 y 7: 15 de diciembre
DNI 8 y 9: 16 de diciembre
Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo
DNI 0 y 1: 17 de diciembre
DNI 2 y 3: 18 de diciembre
DNI 4 y 5: 19 de diciembre
DNI 6 y 7: 22 de diciembre
DNI 8 y 9: 23 de diciembre
AUH y Asignación Familiar por Hijo
DNI 0: 9 de diciembre
DNI 1: 10 de diciembre
DNI 2: 11 de diciembre
DNI 3: 12 de diciembre
DNI 4: 15 de diciembre
DNI 5: 16 de diciembre
DNI 6: 17 de diciembre
DNI 7: 18 de diciembre
DNI 8: 19 de diciembre
DNI 9: 22 de diciembre
Asignación por Embarazo
DNI 0: 10 de diciembre
DNI 1: 11 de diciembre
DNI 2: 12 de diciembre
DNI 3: 15 de diciembre
DNI 4: 16 de diciembre
DNI 5: 17 de diciembre
DNI 6: 18 de diciembre
DNI 7: 19 de diciembre
DNI 8: 22 de diciembre
DNI 9: 23 de diciembre
Prenatal y Maternidad
DNI 0 y 1: 15 de diciembre
DNI 2 y 3: 16 de diciembre
DNI 4 y 5: 17 de diciembre
DNI 6 y 7: 18 de diciembre
DNI 8 y 9: 19 de diciembre
Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción, nacimiento)
Todas las terminaciones: del 10 de diciembre al 12 de enero
Pensiones No Contributivas
DNI 0 y 1: 9 de diciembre
DNI 2 y 3: 10 de diciembre
DNI 4 y 5: 11 de diciembre
DNI 6 y 7: 12 de diciembre
DNI 8 y 9: 12 de diciembre
Asignaciones Familiares de PNC
Todas las terminaciones: del 9 de diciembre al 12 de enero
Prestación por Desempleo
DNI 0 y 1: 22 de diciembre
DNI 2 y 3: 23 de diciembre
DNI 4 y 5: 26 de diciembre
DNI 6 y 7: 29 de diciembre
DNI 8 y 9: 30 de diciembre