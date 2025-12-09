ANSES: quiénes cobran este martes 9 de diciembre con aumento, bono y aguinaldo

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) inicia este martes el pago de jubilaciones, pensiones y asignaciones con los montos actualizados, correspondientes al aumento de movilidad de diciembre, y la incorporación del aguinaldo. Para un sector de beneficiarios también se suma el bono extraordinario de $70.000 dispuesto por el Gobierno para reforzar los ingresos de quienes perciben haberes más bajos.

ANSES adelanta el calendario de pagos de diciembre: cómo quedan las fechas para jubilados, pensionados, AUH y SUAF

El organismo previsional detalló que diciembre representa uno de los meses de mayor impacto económico para los titulares, ya que coinciden el incremento trimestral, el Sueldo Anual Complementario (SAC) y, en algunos casos, el refuerzo adicional.

Aumentos y extras: así quedan los haberes desde diciembre

Con la actualización vigente, las prestaciones del sistema previsional se ajustan de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $340.879,59

Jubilación máxima: $2.293.796,92

PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor): $272.703,67

Pensión No Contributiva: $238.615,70

Para todas estas categorías, ANSES confirmó que el aguinaldo de diciembre se pagará junto con el haber mensual.

Además, en el caso de jubilados y pensionados con haberes mínimos, el cobro se completa con el bono de $70.000, siempre que cumplan con los requisitos socioeconómicos. Con estos complementos, las cifras finales quedan así:

Jubilación mínima + bono + aguinaldo: $581.319,39 PUAM + bono + aguinaldo: $479.055,51 Pensión No Contributiva + bono + aguinaldo: $427.923,57

El beneficio extra no alcanza a todos los titulares: un grupo de jubilados y pensionados con ingresos superiores queda excluido del refuerzo.

Asignaciones familiares y universales: montos vigentes de diciembre

Las familias que perciben asignaciones de ANSES también reciben actualización. Los valores quedan establecidos así:

- Asignación Universal por Hijo (AUH): $122.492 por menor

- AUH por discapacidad: $398.853

- Asignación Familiar por Hijo: $61.252

- Asignación Familiar por Hijo con discapacidad: $199.434

Además, los titulares de la AUH continúan accediendo a la Tarjeta Alimentar y al Complemento Leche, ambos depositados en las mismas fechas del calendario mensual.

Quiénes cobran este martes 9 de diciembre

Este 9 de diciembre comienzan los pagos para dos grupos clave del sistema de ANSES:

Jubilaciones y pensiones que no superan la mínima

- DNI terminados en 0: cobran hoy

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

- DNI terminados en 0: cobran hoy

Pensiones No Contributivas

- DNI terminados en 0 y 1: cobran hoy

Además, el pago de Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas también se inicia este 9 de diciembre para todas las terminaciones de documento.

Calendario completo de pagos de diciembre 2025

A lo largo del mes, ANSES realizará los depósitos según terminación del DNI y tipo de prestación.

Jubilaciones y pensiones que no superan la mínima

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2 y 3: 11 de diciembre

DNI 4 y 5: 12 de diciembre

DNI 6 y 7: 15 de diciembre

DNI 8 y 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo

DNI 0 y 1: 17 de diciembre

DNI 2 y 3: 18 de diciembre

DNI 4 y 5: 19 de diciembre

DNI 6 y 7: 22 de diciembre

DNI 8 y 9: 23 de diciembre

AUH y Asignación Familiar por Hijo

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2: 11 de diciembre

DNI 3: 12 de diciembre

DNI 4: 15 de diciembre

DNI 5: 16 de diciembre

DNI 6: 17 de diciembre

DNI 7: 18 de diciembre

DNI 8: 19 de diciembre

DNI 9: 22 de diciembre

Asignación por Embarazo

DNI 0: 10 de diciembre

DNI 1: 11 de diciembre

DNI 2: 12 de diciembre

DNI 3: 15 de diciembre

DNI 4: 16 de diciembre

DNI 5: 17 de diciembre

DNI 6: 18 de diciembre

DNI 7: 19 de diciembre

DNI 8: 22 de diciembre

DNI 9: 23 de diciembre

Prenatal y Maternidad

DNI 0 y 1: 15 de diciembre

DNI 2 y 3: 16 de diciembre

DNI 4 y 5: 17 de diciembre

DNI 6 y 7: 18 de diciembre

DNI 8 y 9: 19 de diciembre

Asignaciones Pago Único (matrimonio, adopción, nacimiento)

Todas las terminaciones: del 10 de diciembre al 12 de enero

Pensiones No Contributivas

DNI 0 y 1: 9 de diciembre

DNI 2 y 3: 10 de diciembre

DNI 4 y 5: 11 de diciembre

DNI 6 y 7: 12 de diciembre

DNI 8 y 9: 12 de diciembre

Asignaciones Familiares de PNC

Todas las terminaciones: del 9 de diciembre al 12 de enero

Prestación por Desempleo

DNI 0 y 1: 22 de diciembre

DNI 2 y 3: 23 de diciembre

DNI 4 y 5: 26 de diciembre

DNI 6 y 7: 29 de diciembre

DNI 8 y 9: 30 de diciembre