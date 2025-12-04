ANSES: cuándo comienzan las acreditaciones después del feriado del 8 de diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos de diciembre 2025, un mes marcado por el feriado del lunes 8 de diciembre, que desplazará el inicio de las acreditaciones al martes 9. El organismo también oficializó los nuevos montos, con un aumento del 2,34%, el pago del aguinaldo y un bono extraordinario de $70.000 para los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo.

El incremento se aplica en base a la fórmula de movilidad vigente desde 2024, que ajusta los haberes según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás, en este caso, el correspondiente a octubre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Este jueves cobran todas las terminaciones de DNI, con acreditación vigente hasta el 10 de diciembre. Estas asignaciones están dirigidas a titulares de pensiones por invalidez, madres de siete hijos y adultos mayores que perciben PNC.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

ANSES informó que también se abonan hoy los montos de Pago Único para todas las terminaciones de documentos, con vigencia de cobro hasta el 10 de diciembre. Estas prestaciones se liquidan por evento y no por calendario mensual.

Jubilaciones y pensiones: cómo quedan los haberes en diciembre

Diciembre llega con actualización por IPC y con el pago del medio aguinaldo, además del bono extraordinario de hasta $70.000 para los haberes más bajos. Los valores sin incluir el bono quedan de la siguiente manera:

- Jubilación mínima: $340.879,59.

Con aguinaldo y bono, el ingreso total asciende a $581.319,38.

- Jubilación máxima: $2.293.796,92.

- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.703,67.

- Pensiones No Contributivas (PNC): $310.132,44.

- Prestación Básica Universal (PBU): $155.936,86.

Estos montos se acreditan según el calendario oficial, que continuará avanzando en los próximos días para jubilados, titulares de AUH, AUE, SUAF y demás beneficiarios.

Cómo sigue el calendario de pagos ANSES

El cronograma completo se extenderá durante toda la semana, con ajustes por el fin de semana largo. ANSES recordó que es importante verificar la fecha exacta de cobro según la terminación del DNI y el tipo de prestación.

