Cuándo cobro Anses: fechas y calendario completo de pagos de diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer el calendario completo de pagos de diciembre 2025, un mes clave para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares, dado que coincide con el cierre del año y la aplicación del aumento del 2,34% correspondiente a la movilidad de diciembre.
ANSES adelanta el calendario de pagos de diciembre: cómo quedan las fechas para jubilados, pensionados, AUH y SUAF
El ajuste se basa en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, que registró un incremento del 2,3%. Para el cálculo oficial, el organismo toma los valores con dos decimales, lo que arroja un aumento final de 2,34% sobre los haberes y prestaciones sociales.
Durante diciembre, Anses pagará jubilaciones y pensiones —tanto mínimas como superiores al haber básico—, además de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), el Prenatal y Maternidad, las Pensiones No Contributivas (PNC), las Asignaciones de Pago Único y la Prestación por Desempleo, entre otras.
Calendario de pagos de Anses: diciembre 2025
Jubilaciones y pensiones que NO superan la mínima
DNI terminados en 0: 9 de diciembre
DNI terminados en 1: 10 de diciembre
DNI terminados en 2: 11 de diciembre
DNI terminados en 3: 11 de diciembre
DNI terminados en 4: 12 de diciembre
DNI terminados en 5: 12 de diciembre
DNI terminados en 6: 15 de diciembre
DNI terminados en 7: 15 de diciembre
DNI terminados en 8: 16 de diciembre
DNI terminados en 9: 16 de diciembre
Jubilaciones y pensiones que superan la mínima
DNI 0 y 1: 17 de diciembre
DNI 2 y 3: 18 de diciembre
DNI 4 y 5: 19 de diciembre
DNI 6 y 7: 22 de diciembre
DNI 8 y 9: 23 de diciembre
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
DNI 0: 9 de diciembre
DNI 1: 10 de diciembre
DNI 2: 11 de diciembre
DNI 3: 12 de diciembre
DNI 4: 15 de diciembre
DNI 5: 16 de diciembre
DNI 6: 17 de diciembre
DNI 7: 18 de diciembre
DNI 8: 19 de diciembre
DNI 9: 22 de diciembre
ANSES confirmó aumento del 2,34%, bono de $70.000 y aguinaldo: cuánto cobro de jubilación mínima en diciembre de 2025
Asignación Universal por Embarazo (AUE)
DNI 0: 10 de diciembre
DNI 1: 11 de diciembre
DNI 2: 12 de diciembre
DNI 3: 15 de diciembre
DNI 4: 16 de diciembre
DNI 5: 17 de diciembre
DNI 6: 18 de diciembre
DNI 7: 19 de diciembre
DNI 8: 22 de diciembre
DNI 9: 23 de diciembre
Asignación por Prenatal y Maternidad
DNI 0 y 1: 15 de diciembre
DNI 2 y 3: 16 de diciembre
DNI 4 y 5: 17 de diciembre
DNI 6 y 7: 18 de diciembre
DNI 8 y 9: 19 de diciembre
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)
Todas las terminaciones: del 10 de diciembre al 12 de enero
Qué prestaciones de ANSES cobran el aguinaldo de diciembre 2025
Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI 0 y 1: 9 de diciembre
DNI 2 y 3: 10 de diciembre
DNI 4 y 5: 11 de diciembre
DNI 6 y 7: 12 de diciembre
DNI 8 y 9: 12 de diciembre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
Todas las terminaciones: del 9 de diciembre al 12 de enero
Prestación por Desempleo
DNI 0 y 1: 22 de diciembre
DNI 2 y 3: 23 de diciembre
DNI 4 y 5: 26 de diciembre
DNI 6 y 7: 29 de diciembre
DNI 8 y 9: 30 de diciembre
¿Cómo saber si tengo un cobro pendiente en Anses?
Quienes reciben prestaciones pueden verificar su fecha y lugar de cobro desde la web oficial del organismo. El proceso es sencillo:
Ingresar a www.anses.gob.ar
Seleccionar la opción Consulta de cobro
Ingresar CUIL o número de beneficio
Hacer clic en “Consultar”
El sistema informará la fecha asignada según el calendario mensual y la dependencia bancaria donde se realiza el pago.
LV / lr