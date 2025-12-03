Cuándo cobro Anses: fechas y calendario completo de pagos de diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer el calendario completo de pagos de diciembre 2025, un mes clave para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones familiares, dado que coincide con el cierre del año y la aplicación del aumento del 2,34% correspondiente a la movilidad de diciembre.

El ajuste se basa en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, que registró un incremento del 2,3%. Para el cálculo oficial, el organismo toma los valores con dos decimales, lo que arroja un aumento final de 2,34% sobre los haberes y prestaciones sociales.

Durante diciembre, Anses pagará jubilaciones y pensiones —tanto mínimas como superiores al haber básico—, además de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), el Prenatal y Maternidad, las Pensiones No Contributivas (PNC), las Asignaciones de Pago Único y la Prestación por Desempleo, entre otras.

Calendario de pagos de Anses: diciembre 2025

Jubilaciones y pensiones que NO superan la mínima

DNI terminados en 0: 9 de diciembre

DNI terminados en 1: 10 de diciembre

DNI terminados en 2: 11 de diciembre

DNI terminados en 3: 11 de diciembre

DNI terminados en 4: 12 de diciembre

DNI terminados en 5: 12 de diciembre

DNI terminados en 6: 15 de diciembre

DNI terminados en 7: 15 de diciembre

DNI terminados en 8: 16 de diciembre

DNI terminados en 9: 16 de diciembre

Jubilaciones y pensiones que superan la mínima

DNI 0 y 1: 17 de diciembre

DNI 2 y 3: 18 de diciembre

DNI 4 y 5: 19 de diciembre

DNI 6 y 7: 22 de diciembre

DNI 8 y 9: 23 de diciembre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI 0: 9 de diciembre

DNI 1: 10 de diciembre

DNI 2: 11 de diciembre

DNI 3: 12 de diciembre

DNI 4: 15 de diciembre

DNI 5: 16 de diciembre

DNI 6: 17 de diciembre

DNI 7: 18 de diciembre

DNI 8: 19 de diciembre

DNI 9: 22 de diciembre

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

DNI 0: 10 de diciembre

DNI 1: 11 de diciembre

DNI 2: 12 de diciembre

DNI 3: 15 de diciembre

DNI 4: 16 de diciembre

DNI 5: 17 de diciembre

DNI 6: 18 de diciembre

DNI 7: 19 de diciembre

DNI 8: 22 de diciembre

DNI 9: 23 de diciembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI 0 y 1: 15 de diciembre

DNI 2 y 3: 16 de diciembre

DNI 4 y 5: 17 de diciembre

DNI 6 y 7: 18 de diciembre

DNI 8 y 9: 19 de diciembre

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Todas las terminaciones: del 10 de diciembre al 12 de enero

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI 0 y 1: 9 de diciembre

DNI 2 y 3: 10 de diciembre

DNI 4 y 5: 11 de diciembre

DNI 6 y 7: 12 de diciembre

DNI 8 y 9: 12 de diciembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Todas las terminaciones: del 9 de diciembre al 12 de enero

Prestación por Desempleo

DNI 0 y 1: 22 de diciembre

DNI 2 y 3: 23 de diciembre

DNI 4 y 5: 26 de diciembre

DNI 6 y 7: 29 de diciembre

DNI 8 y 9: 30 de diciembre

¿Cómo saber si tengo un cobro pendiente en Anses?

Quienes reciben prestaciones pueden verificar su fecha y lugar de cobro desde la web oficial del organismo. El proceso es sencillo:

Ingresar a www.anses.gob.ar Seleccionar la opción Consulta de cobro Ingresar CUIL o número de beneficio Hacer clic en “Consultar”

El sistema informará la fecha asignada según el calendario mensual y la dependencia bancaria donde se realiza el pago.

