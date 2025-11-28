La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el incremento que regirá desde diciembre para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. La actualización, fijada mediante las resoluciones 359/2025 y 361/2025 publicadas en el Boletín Oficial, responde al esquema de movilidad mensual basado en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.

El Gobierno confirmó que sólo un grupo de prestaciones de ANSES cobrará aguinaldo en diciembre 2025

Un aumento del 2,34% para cerrar 2025

El Gobierno estableció un ajuste del 2,34%, correspondiente a la inflación registrada en octubre. Con esta actualización, los valores de los haberes previsionales quedan definidos de la siguiente manera:

- Jubilación mínima: $340.879,59

- Jubilación máxima: $2.293.796,92

- Base imponible mínima: $114.808,17

- Base imponible máxima: $3.731.212,01

Además, también se actualizaron dos componentes clave del sistema:

Prestación Básica Universal (PBU): $155.936,86

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.703,67

La actualización forma parte del esquema de movilidad mensual que rige desde 2024, el cual ajusta los haberes en función de la inflación informada por el INDEC.

Aguinaldo y bono: cuánto cobrarán los jubilados en diciembre

Diciembre será uno de los meses con mayores ingresos para los jubilados y pensionados, ya que incluye el pago del aguinaldo y, para quienes perciben la mínima o la PUAM, el bono de $70.000.

Así quedarán los montos finales:

- Jubilación mínima:

$340.879,59 + $70.000 (bono) + aguinaldo = $581.319,38

- Jubilación máxima:

$2.293.796,92 + aguinaldo = $3.440.695,38

- PUAM:

$272.703,67 + $70.000 (bono) + aguinaldo = $479.055,50

El bono extraordinario continúa vigente como refuerzo para los haberes más bajos, con el objetivo de compensar la pérdida de poder adquisitivo.

ANSES: quiénes cobrarán el bono de $70.000 en diciembre y cómo quedan los haberes 2025

Asignaciones familiares: aumentos y nuevos topes de ingresos

A través de la resolución 361/2025, ANSES también oficializó los incrementos para las asignaciones familiares, que se actualizan siguiendo el mismo porcentaje que las jubilaciones.

El organismo recordó que si algún integrante del grupo familiar supera los $2.511.024, la familia queda excluida del beneficio, sin importar el total de ingresos del hogar.

Nuevos montos de asignaciones familiares (desde diciembre 2025)

- Asignación por Hijo / Prenatal: entre $12.892 y $132.075, según zona y rango de ingresos.

- Nacimiento: $71.396.

- Adopción: $426.877.

- Matrimonio: $106.904.

- Ayuda Escolar Anual: entre $42.039 y $83.797.

- Hijo con Discapacidad: entre $89.043 y $398.364.

Las actualizaciones se aplican a todas las zonas diferenciales (1, 2, 3 y 4), manteniendo los criterios vigentes para cada región.

Un cierre de año atravesado por la inflación

Con este incremento, ANSES cierra el año con una actualización mensual atada a la inflación, un mecanismo que busca evitar rezagos frente a los precios pero que aún mantiene la discusión sobre la pérdida del poder adquisitivo acumulado.

El organismo anticipó que en enero se aplicará nuevamente el esquema de movilidad mensual, en función del IPC de noviembre, que el INDEC publicará durante la segunda semana de diciembre.

lv / lr