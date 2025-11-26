ANSES continúa con el calendario de pagos de noviembre, que incluye haberes actualizados por movilidad e inflación, bonos extraordinarios y asignaciones familiares. Este miércoles, diferentes grupos de jubilados, pensionados y titulares de programas sociales acceden a sus prestaciones según la terminación del DNI.

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo

Hoy cobran los jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo y DNI terminados en 4 y 5.

El calendario de este grupo comenzó el 20 y se extenderá hasta el 28 de noviembre, organizado por terminación de documento para evitar aglomeraciones en bancos y cajeros.

Asignación por Embarazo (AUE)

Las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI finalizado en 9 reciben su prestación correspondiente al mes de noviembre.

Cómo obtener el comprobante de obra social en la web de ANSES

Asignaciones por Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Desde hoy y hasta el 10 de diciembre, ANSES paga la segunda quincena de estas asignaciones.

En este caso no hay segmentación por terminación de DNI: cualquier beneficiario dentro del período habilitado puede cobrar.

Prestación por Desempleo – Plan 1

Cobran este miércoles quienes integran el Plan de Desempleo 1 y tienen DNI terminado en 4 y 5.

Montos actualizados de jubilaciones y asignaciones

Jubilaciones en noviembre 2025

Los haberes incorporan el último aumento por movilidad y los ajustes vinculados a inflación.

- Haber mínimo: $333.150

- Bono extraordinario: $70.000

- Ingreso total garantizado: $403.150

El bono alcanza también a quienes, sumando su haber y otros refuerzos, no llegan a ese piso. No requiere trámite adicional.

PUAM: $266.520

Cómo obtener el comprobante de obra social en la web de ANSES

Pensiones No Contributivas (PNC): $233.252

Ambas también acceden a refuerzos hasta completar el ingreso mínimo garantizado.

Haber máximo: $2.241.788,48

(Este segmento no recibe bonos).

Asignaciones en noviembre 2025

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Monto total: $120.066 por hijo

Pago efectivo: $95.958

Retención del 20% hasta la presentación de la Libreta AUH.

AUH por discapacidad

$389.808 mensuales, actualizable también por movilidad.

Asignación por Embarazo

$120.066, bajo los mismos parámetros que la AUH.

ANSES activa un bono de $300.000 antes de fin de me

Asignaciones familiares para trabajadores

Por hijo (1° tramo): $59.862

Ayuda escolar anual: $42.922

Nacimiento: $69.776

Adopción: $417.197

Complemento por leche

$40.000 mensuales para familias con hijos menores de tres años que cumplan los requisitos del programa.

lv / lr