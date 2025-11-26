ANSES continúa con el calendario de pagos de noviembre, que incluye haberes actualizados por movilidad e inflación, bonos extraordinarios y asignaciones familiares. Este miércoles, diferentes grupos de jubilados, pensionados y titulares de programas sociales acceden a sus prestaciones según la terminación del DNI.
Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo
Hoy cobran los jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo y DNI terminados en 4 y 5.
El calendario de este grupo comenzó el 20 y se extenderá hasta el 28 de noviembre, organizado por terminación de documento para evitar aglomeraciones en bancos y cajeros.
Asignación por Embarazo (AUE)
Las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI finalizado en 9 reciben su prestación correspondiente al mes de noviembre.
Cómo obtener el comprobante de obra social en la web de ANSES
Asignaciones por Matrimonio, Adopción y Nacimiento
Desde hoy y hasta el 10 de diciembre, ANSES paga la segunda quincena de estas asignaciones.
En este caso no hay segmentación por terminación de DNI: cualquier beneficiario dentro del período habilitado puede cobrar.
Prestación por Desempleo – Plan 1
Cobran este miércoles quienes integran el Plan de Desempleo 1 y tienen DNI terminado en 4 y 5.
Montos actualizados de jubilaciones y asignaciones
Jubilaciones en noviembre 2025
Los haberes incorporan el último aumento por movilidad y los ajustes vinculados a inflación.
- Haber mínimo: $333.150
- Bono extraordinario: $70.000
- Ingreso total garantizado: $403.150
El bono alcanza también a quienes, sumando su haber y otros refuerzos, no llegan a ese piso. No requiere trámite adicional.
PUAM: $266.520
Pensiones No Contributivas (PNC): $233.252
Ambas también acceden a refuerzos hasta completar el ingreso mínimo garantizado.
Haber máximo: $2.241.788,48
(Este segmento no recibe bonos).
Asignaciones en noviembre 2025
Asignación Universal por Hijo (AUH)
Monto total: $120.066 por hijo
Pago efectivo: $95.958
Retención del 20% hasta la presentación de la Libreta AUH.
AUH por discapacidad
$389.808 mensuales, actualizable también por movilidad.
Asignación por Embarazo
$120.066, bajo los mismos parámetros que la AUH.
Asignaciones familiares para trabajadores
Por hijo (1° tramo): $59.862
Ayuda escolar anual: $42.922
Nacimiento: $69.776
Adopción: $417.197
Complemento por leche
$40.000 mensuales para familias con hijos menores de tres años que cumplan los requisitos del programa.
