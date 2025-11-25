ANSES: Tras el feriado, quienes cobran la jubilación este martes 25 de noviembre de 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) retoma este martes 25 con el calendario oficial de pagos correspondiente a noviembre 2025, tras el feriado XXL por el Día de la Soberanía. Los depósitos se realizan según la terminación del Documento Nacional de Identidad y abarcan jubilaciones superiores al mínimo, asignaciones y prestaciones por desempleo.

Según lo establecido en el cronograma vigente, hoy cobran los jubilados y pensionados con haberes superiores al mínimo cuyo DNI finaliza en 2 y 3. Este grupo recibe los montos actualizados para noviembre, incluyendo el aumento del 2,1 por ciento vinculado al Índice de Precios al Consumidor y el bono extraordinario de 70.000 pesos para quienes no superan el tope de 403.150 pesos.

También reciben su prestación los titulares de la Asignación Universal por Hijo con DNI terminado en 9. El monto mensual de la AUH se ubica en 120.066 pesos por hijo, de los cuales el titular percibe el 80 por ciento de manera directa, mientras que el 20 por ciento restante se libera tras la presentación de la Libreta AUH.

La Asignación Familiar por Hijo se paga este jueves a quienes poseen DNI finalizado en 9 y cumplen con los requisitos establecidos por ANSES. Los beneficiarios de la Asignación por Embarazo también acceden al pago si su documento termina en 8. Esta prestación, que replica el valor de la AUH, se actualiza mensualmente en función de la inflación.

En paralelo, el organismo deposita el pago del Plan 1 de la Prestación por Desempleo a quienes cuenten con DNI terminado en 2 y 3. No hay otras prestaciones programadas para esta fecha según el calendario oficial de noviembre.

Montos vigentes de jubilaciones y pensiones

En noviembre, el haber mínimo es de 333.150 pesos tras el aumento del 2,1 por ciento. ANSES otorga un bono extraordinario de 70.000 pesos para quienes cobran haberes mínimos o superiores que no excedan el tope de 403.150 pesos.

Los valores actualizados de otras prestaciones son los siguientes:

- Pensión Universal para el Adulto Mayor: 266.520 pesos

- Pensiones No Contributivas (invalidez o vejez): 233.252 pesos

- Haber máximo: 2.241.788,48 pesos

En el caso de PUAM y PNC, también se aplica un refuerzo para alcanzar el piso de 403.150 pesos.

Montos de asignaciones vigentes en noviembre

La Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo se ubican en 120.066 pesos mensuales. Para AUH, el monto directo es de 95.958 pesos, mientras que el 20 por ciento retenido se libera con la Libreta.

Valores actualizados de otras asignaciones:

- AUH por hijo con discapacidad: 389.808 pesos

- Asignaciones Familiares (SUAF): 59.862 pesos por menor

- Ayuda escolar anual: 42.922 pesos

- Nacimiento: 69.776 pesos

- Adopción: 417.197 pesos

- Complemento leche (menores de 3 años): 40.000 pesos mensuales, sujeto a requisitos

Las asignaciones se actualizan mes a mes acompañando la suba general de precios. El calendario completo puede consultarse en la web de ANSES y en la app Mi ANSES.