Qué prestaciones de ANSES cobran el aguinaldo de diciembre 2025

A pocos días del cierre del año, ANSES confirmó quiénes recibirán el aguinaldo de diciembre 2025 y dejó en claro que el beneficio no alcanza a todas las prestaciones. El organismo detalló que sólo un grupo puntual dentro del sistema previsional accede al Sueldo Anual Complementario (SAC), que se liquida junto con los haberes del mes.

ANSES oficializó el último aumento del año y definió los nuevos haberes para diciembre

El pago se acredita en la misma fecha y cuenta bancaria donde cada beneficiario cobra habitualmente. No exige trámites adicionales ni gestiones especiales: el sistema lo incorpora de forma automática para quienes cumplen los requisitos establecidos por la normativa vigente.

Cómo calcula ANSES el aguinaldo de diciembre

El SAC equivale al 50% de la remuneración mensual más alta del semestre. Para esta liquidación, ANSES toma como referencia el haber actualizado de diciembre, que incluye el incremento del 2,3% establecido por las resoluciones oficiales del mes.

Ese valor se usa para determinar el monto final del aguinaldo que se suma a los haberes. Cada beneficiario recibe una cifra distinta según su prestación, siempre bajo el mismo método de cálculo.

El depósito aparece directamente en el calendario habitual de pagos, ordenado por terminación de DNI.

Aguinaldo diciembre 2025: cuál es la fecha límite de pago y cómo se calcula

Quiénes cobran el aguinaldo de diciembre 2025

ANSES confirmó que solo tres grupos están habilitados para recibir el Sueldo Anual Complementario. Se trata exclusivamente de prestaciones previsionales:

Jubilaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

Los jubilados reciben el aguinaldo junto con su haber mensual actualizado.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Abarca tres categorías:

- Pensión por invalidez

- Pensión por vejez

- Pensión para madres de siete hijos o más

Todas incorporan el pago adicional correspondiente a diciembre.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)

La prestación, equivalente al 80% de la jubilación mínima, también incluye el aguinaldo.

Prestaciones que NO cobran aguinaldo

ANSES remarcó que ningún otro programa está alcanzado por el SAC. Quedan excluidos:

- Asignación Universal por Hijo (AUH)

- Asignación Familiar por Hijo (SUAF)

- Asignación por Embarazo

- Seguro de Desempleo

- Becas Progresar

- Programas complementarios administrados por el organismo

Estos beneficiarios mantienen sus calendarios de pago habituales, pero sin el concepto de aguinaldo.

Dónde se acredita el pago

El aguinaldo se deposita en la misma cuenta bancaria donde el titular cobra mensualmente su prestación. No cambia el medio de pago y no requiere validaciones adicionales. Solo se debe consultar la fecha habitual según la terminación del DNI.