ANSES informó este lunes 1 de diciembre que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un aumento del 2,34% en el corriente mes, de acuerdo con la fórmula de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre publicado por el INDEC. El ajuste, aunque acotado, llega acompañado de un refuerzo clave para quienes perciben haberes mínimos: un bono de $70.000 que se suma al medio aguinaldo del último mes del año.

Con estos componentes, la jubilación mínima alcanzará en diciembre un total de $581.319,39, resultado de tres ítems:

$340.879,59 de haber mínimo actualizado, $70.000 de bono extraordinario, $170.439,80 correspondientes al medio aguinaldo.

Quienes superen el haber mínimo también recibirán un bono proporcional hasta completar ese monto total.

ANSES destacó además cómo quedarán los diferentes regímenes. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $479.055,51, que surge de un haber de $272.703,67 más el bono de $70.000 y un aguinaldo de $136.351,84. En tanto, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez quedarán en $427.923,57, integradas por un haber de $238.615,71, el bono extraordinario y un medio aguinaldo de $119.307,86.

También habrá impacto sobre las asignaciones familiares. La Asignación Universal por Hijo (AUH) ascenderá a $122.492, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad quedará en $398.853. Por su parte, la Asignación Familiar por Hijo para el primer tramo de ingresos será de $61.252.

El organismo previsional aclaró que todos los pagos se realizarán en las fechas previstas en el calendario habitual y que, como cada diciembre, la combinación del aumento, el refuerzo y el medio aguinaldo constituye el ingreso más alto del año para los jubilados y pensionados.

El bono extraordinario de $70.000, vigente desde meses anteriores, vuelve a funcionar como un complemento fundamental para sostener el poder adquisitivo en un contexto inflacionario que sigue erosionando los ingresos de los sectores más vulnerables. Aunque el aumento del 2,34% quedó por debajo de las expectativas privadas, ANSES remarcó que la movilidad responde de manera automática a la variación del IPC, mecanismo que busca resguardar parcialmente el ingreso real.

En paralelo, distintos centros de análisis vienen señalando que, aun con bonos y aguinaldo, los haberes jubilatorios se mantienen rezagados frente al costo de vida. Sin embargo, diciembre vuelve a marcar un alivio temporal gracias al refuerzo que lleva el ingreso mínimo por encima de los $580.000.

Con este anuncio, el Gobierno cierra el último mes del año con una batería de actualizaciones que impactan en más de 7 millones de beneficiarios entre jubilados, pensionados y titulares de asignaciones. El desafío hacia 2026 será avanzar en un esquema que combine sostenibilidad fiscal, actualización periódica y previsibilidad, en un contexto económico todavía marcado por tensiones inflacionarias.